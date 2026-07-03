Ascienden a 1.460 los casos de ébola detectados en RDC y fallecidos llegan a 447

Personal médico escolta a un paciente con ébola a un centro de tratamiento en Mongbwalu, provincia de Ituri, RDC. Foto: Europa Press/Contacto/Shi Yu - Archivo.

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) elevaron este viernes a 1.460 el número de casos confirmados por el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país, el cual deja un saldo de, al menos, 447 víctimas mortales, según el último balance.

El Ministerio de Sanidad congoleño indicó en un comunicado en redes sociales que, al 1 de julio, se han confirmado, además, la recuperación de 213 pacientes, mientras que se mantienen en tratamiento otros 595.

Ello refleja, según agregó la cartera, que la tasa de letalidad es del 30,6%, esto es, a la baja con respecto al día anterior, mientras que la tasa de seguimiento de los contagios asciende al 82,7%.

Recordando que la epidemia sigue concentrada en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, la autoridad sanitaria precisó que 54 de los nuevos casos fueron detectados en Ituri y Kivu Norte, lo que, subrayó, “confirma el mantenimiento de una vigilancia epidemiológica activa” .

Ante la coyuntura, esta misma semana las autoridades de la provincia de Ituri anunciaron una serie de medidas para intentar contener la propagación de la enfermedad, incluida la prohibición de la manipulación de cadáveres, el cierre de piscinas públicas y el uso obligatorio de impermeable, máscara y casco para los conductores de mototaxis.

Asimismo, se impusieron limitaciones al número de pasajeros que pueden ir en los taxis, autobuses y minibuses, con lavado obligatorio de manos antes de subir, y restringieron a 50 el número de personas que pueden participar en reuniones públicas, tal y como recogió la emisora congoleña Radio Okapi.

La República Democrática del Congo, que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en la zona de Kasai, es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo de este virus, debiendo enfrentar a más de una docena de brotes desde que se identificó en 1976.

En esa ocasión, en un doble brote que tuvo como uno de sus epicentros la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.