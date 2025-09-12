SUSCRÍBETE
Mundo

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

El Ministerio de Salud, controlado por los rebeldes hutíes, informó que entre los fallecidos, tras el ataque efectuado el miércoles por el Ejército israelí, hay cinco niños, 11 mujeres y 30 hombres.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Ataques israelíes en la capital de Yemen, Saná. Europa Press/Archivo.

Las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes informaron este jueves que aumentaron a 46 los muertos y 165 los heridos por la oleada de bombardeos efectuada el pasado miércoles por el Ejército israelí sobre varios puntos del país, incluida la capital, Saná.

El Ministerio de Salud informó que entre los muertos hay cinco niños, 11 mujeres y 30 hombres. Además, entre los heridos se cuentan 31 menores de edad, 29 mujeres y 105 varones, según precisaron a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.

A su vez, se detalló que en la gobernación de Saná se registraron 38 fallecidos y 147 heridos, mientras que en la de Yauf el número es de ocho muertos y 18 heridos. No obstante, se trata de un balance preliminar, porque continúan las labores de búsqueda de víctimas por parte de los equipos de emergencias.

A pesar de los bombardeos, los hutíes lanzaron un misil balístico hipersónico y un dron contra un objetivo militar en el sur de Israel, junto con dos drones contra el Aeropuerto de Ramon. Por su parte, el Ejército de Israel informó de la intercepción de un misil y un dron, sin dar más detalles al respecto.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí. Esto a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y otras facciones palestinas.

