Mundo

Asesinan a concejal y a su escolta en ataque armado en Ecuador

El atentado ocurrió en el sector del Polideportivo La Ferroviaria, en la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la escalada delictiva que atraviesa el país.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz

El concejal de la ciudad de Durán, Ecuador, Hugo Obando, fue asesinado este sábado tras un ataque armado en el que también murió su escolta, el policía Rubén Chávez.

El atentado ocurrió en el sector del Polideportivo La Ferroviaria, en la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la escalada delictiva que atraviesa el país.

En ese sedntido, la prefectura del Guayas y el alcalde de Durán, Luis Chonillo, confirmaron el deceso de la autoridad, quien había sido blanco de amenazas en un contexto de “conflicto armado interno” decretado a nivel nacional.

“Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo Hugo Obando, asesinado por manos de bandas criminales y terroristas”, expresó la autoridad comunal.

La policía lamentó la muerte del uniformado que acompañaba a Obando, asegurando que el ataque “no quedará impune”.

La Fiscalía General del Estado abrió de oficio la investigación del crimen, instruyendo el levantamiento de los cuerpos, la recopilación de indicios balísticos y la revisión de cámaras de seguridad. Además, se dispuso la toma de declaraciones preliminares para avanzar en la identificación de los responsables, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron unidades especializadas en la zona para dar con los autores del ataque.

