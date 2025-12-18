SUSCRÍBETE POR $1100
    Así se difundió el falso golpe de Estado generado con IA que sacudió a Francia

    En algún punto de la segunda semana de diciembre, un video inverosímil comenzó a circular por las redes sociales en francés. Según afirmaba, Francia había sido objeto de un golpe de Estado y el presidente Emmanuel Macron había sido supuestamente destituido. El video, una creación de la inteligencia artificial, acumuló millones de visitas y causó alarma al menos a un líder africano. Al principio, ni siquiera el presidente francés consiguió que Meta lo retirara.

    Por 
    Louise Nordstrom/France 24
    El presidente francés, Emmanuel Macron, saluda mientras da la bienvenida a un invitado para una segunda reunión sobre Ucrania y la seguridad europea en el Palacio del Elíseo en París, el 19 de febrero de 2025. Foto: Archivo Stephanie Lecocq

    Bajo el pretexto de una noticia de última hora presentada en un video de Facebook, un “reportero” del canal de noticias francés inexistente “Live 24” declaró que Emmanuel Macron y su gobierno habían sido derrocados.

    “En este momento, la información no oficial sugiere que se está produciendo un golpe de Estado en Francia, liderado por un coronel cuya identidad no ha sido revelada, y que el presidente francés Emmanuel Macron podría haber sido destituido”, relataba el video.

    Mientras la supuesta periodista informaba con la Torre Eiffel iluminada y las luces intermitentes de la Policía como telón de fondo, se podía ver un helicóptero sobrevolando la zona. Cerca de allí, un soldado armado montaba guardia y, detrás de ella, una multitud de ciudadanos atónitos intentaba ver lo que ocurría tras los cordones policiales.

    Mensaje de texto desde África

    El domingo, las caóticas escenas de Francia, aunque completamente falsas y generadas por inteligencia artificial, llamaron la atención de un jefe de Estado africano anónimo, lo que le llevó a ponerse en contacto directamente con el líder francés.

    “Uno de mis homólogos africanos me envió un mensaje: ‘Estimado presidente, ¿qué está pasando en su país?’”, contó Macron al periódico regional francés La Provence durante una visita a la ciudad meridional de Marsella el martes.

    Para entonces, el video, que parecía haber sido subido por un usuario con el alias “ISLAM”, ya había obtenido 13 millones de visitas.

    Macron afirmó que, aunque la noticia falsa le divirtió al principio, rápidamente puso a su equipo a trabajar en el caso y denunció el video a Meta, la empresa matriz de Facebook, para que lo retirara.

    “Nos están poniendo en peligro”

    Pero, para sorpresa del presidente, Meta se negó inicialmente, alegando que no violaba sus “normas de uso de la plataforma”.

    “Estas personas se están burlando de nosotros. No les importa mantener debates públicos saludables, se burlan de la soberanía de las democracias y nos están poniendo en peligro”, dijo Macron en Marsella.

    “Tiendo a pensar que tengo más influencia que la mayoría (…) Bueno, no funciona. Como pueden ver, no estamos lo suficientemente equipados”, afirmó en una aparente referencia a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

    En enero de este año, el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que sus plataformas (entre las que también se incluye Instagram) iban a eliminar la mayoría de sus políticas de verificación de datos, una medida que se interpretó como una capitulación ante la presión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Vamos a prescindir de los verificadores de datos, que han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más confianza de la que han creado, especialmente en Estados Unidos”, afirmó Zuckerberg en la publicación.

    Disponible en línea durante días

    El miércoles por la mañana, tres días después de que Macron tuviera conocimiento por primera vez del video falso sobre el golpe de Estado generado por IA, el clip seguía estando disponible en línea, con solo una pequeña advertencia que indicaba que “este contenido puede haber sido creado o alterado digitalmente para parecer real”. Sin embargo, unas horas más tarde parecía haber sido retirado.

    No es la primera vez que Francia, o Macron, por lo demás, es objeto de noticias falsas.

