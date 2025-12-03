Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

“Es un milagro que solo tenga raspones”, declaró Rafael Belaúnde Llosa tras el tiroteo que sufrió el martes por parte de dos sicarios, quienes desde una moto dispararon en su contra, cuando se dirigía a la carretera Panamericana Sur, tras ir a supervisar unos predios de su propiedad en Cañete, al sur de Lima. El ataque armado contra el precandidato presidencial de Libertad Popular generó una ola de reacciones en el escenario político peruano y puso en primer plano la preocupación por la seguridad de los aspirantes a cargos públicos en el país.

Belaúnde Llosa, exministro de Energía y Minas bajo el mandato del expresidente Martín Vizcarra y nieto del dos veces presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, no recibió ningún impacto de bala y solo registró cortes en el rostro, producto de la ruptura del parabrisas de su auto. “No considero otra cosa más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones que son posteriores al incidente”, expresó.

#PNPInforma 🚨 | La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante disparos que recibió el vehículo del señor Rafael Belaúnde, en Cerro Azul-Cañete. No se presentaron heridos.

Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.… pic.twitter.com/KN4Uvb7sJ8 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 2, 2025

A su turno, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó al diario Perú21 que, según el testimonio del propio precandidato, este no había recibido amenazas, extorsiones ni chantajes previos al atentado. Asimismo, que se encontraba solo y respondió con al menos 12 disparos.

“El señor Belaúnde disparó por lo menos 12 tiros también. En el ataque no hubo heridos. Él estaba solo, no tenía chofer. Estamos esperando los reportes de los peajes, de la salida, de los testigos, está haciendo una investigación prolija de la cual estaremos dando cuenta a la opinión pública”, mencionó.

Según el precandidato, el ataque que sufrió fue un asalto relacionado con la “inseguridad ciudadana” y no tendría motivaciones políticas. Relató que el intercambio de disparos se produjo después de que él sacara su propia arma al ver como uno de los asaltantes portaba la suya. “Yo he visto que había una persona armada, he desenfundado mi arma y eso ha devenido en un intercambio de disparos”, contó en declaraciones a la emisora RPP. “Eran dos a bordo de una moto. Presumo que al ver que estaba armado han disparado un poco y se han ido”, señaló.

Sin embargo, para el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo, el objetivo final de los sicarios era el político. Según explicó, el patrón de las organizaciones criminales es atacar primero al acompañante para luego avanzar hacia el objetivo real, ya sea para asesinarlo o secuestrarlo.

“En las fotos que yo he visto es un impacto de frente. Sobre a la altura del conductor. Normalmente, en un secuestro, en un ataque sobre una personalidad de relevancia a su vehículo, al primero que se neutraliza es al conductor, ya sea para secuestrarlo o posteriormente atentar contra la vida del real objetivo. En este caso, no hay más información”, declaró en entrevista con Canal N.

Liendo enfatizó la gravedad del atentado, especialmente en plena época electoral. “Más allá del móvil, los hechos violentos se relacionan de alguna manera con la campaña electoral y nos muestra el alto nivel de violencia que el Estado y las fuerzas de seguridad del país no pueden enfrentar y no pueden hacer que disminuya”, señaló. El último fin de semana se llevó a cabo la primera jornada de las elecciones primarias que determinarán a los candidatos presidenciales, congresales y del Parlamento andino en 2026.

Mi solidaridad con @BelaundeRafael tras el violento atentado que ha sufrido. Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 2, 2025

El exjefe de Inteligencia recordó que este no es el primer ataque contra un aspirante político. El último sábado, en la región costera de Piura, un candidato a la Cámara de Diputados fue acribillado. Percy Ipanaqué Navarro, aspirante por el partido Juntos por el Perú, circulaba cerca de un cementerio, a las afueras de la ciudad, cuando dos motos lo interceptaron. Lo persiguieron por algunas cuadras hasta abrir fuego. Fueron siete balazos los que acabaron con la vida de Ipanaqué.

Se han tejido varias teorías sobre el asesinato del abogado. Una de ellas expone que Ipanaqué habría defendido a figuras vinculadas a casos de crimen organizado. Por otro lado, en uno de sus videos más recientes, denunció irregularidades en la Policía y reclamó una respuesta más firme para acabar con las extorsiones y el sicariato, consigna el diario El País.

Ipanaqué tenía previsto participar el 30 de noviembre en las primarias internas de Juntos por el Perú, para buscar un escaño en un Parlamento que volverá a ser bicameral, luego de 30 años con una sola cámara. El abanderado presidencial de ese partido, Robert Sánchez, quien llegó a integrar el gabinete del destituido exmandatario de izquierda Pedro Castillo, denunció que la muerte de Ipanaqué fue obra de “los que pretenden continuar y perpetuar la corrupción institucional para enriquecerse, usando la delincuencia común como una herramienta de control de opositores”.

“Mal inicio de la campaña”

A raíz del ataque sufrido por Belaúnde Llosa, la agencia Bloomberg destacó que el hecho ha “reavivado los temores sobre la violencia política en Perú”. “Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos Rafael Belaúnde”, señaló Pedro Cateriano, exprimer ministro y fundador del partido por el que se postula Belaúnde. Cateriano calificó el hecho como “un mal inicio de la campaña”, en alusión a los comicios previstos para el 12 de abril de 2026.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

El presidente de Perú, José Jerí, no se refirió directamente al atentado contra Belaúnde ni al asesinato de Ipanaqué, pero sí encabezó este martes una visita a una base militar, donde hizo un llamado a combatir las “guerras internas” que aquejan al país, como la delincuencia y el narcotráfico. “Corresponde hoy, después de tanto tiempo, comenzar a cerrar esos ciclos y ganar esas guerras que están pendientes. Guerras en la interna que tenemos que combatir. Tenemos el narcotráfico por un lado, tenemos los remanentes del terrorismo y la delincuencia organizada que nos quiere quitar la tranquilidad”, afirmó Jerí.

Desde el poder legislativo, parlamentarios de diversas bancadas condenaron el ataque sufrido por Rafael Belaúnde. Mientras algunos advierten el riesgo de que la “violencia política” se instaure en el país, otros sugieren que los candidatos deberán costear su propia seguridad. “Bueno, él es un candidato. Evidentemente, hay una asociación política en un atentado como este. Es lamentable. Espero que la violencia política no se instaure en estas elecciones. Creo que todavía (Colombia, México o Ecuador) nos llevan distancia, pero no queremos alcanzarlos, ni siquiera aparecernos”, señaló el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante.

Desde la @ONPE_oficial condenamos ataque contra un dirigente politico que aspira a postular a Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral. #NoALaViolencia #VotarEsTuPoderDeElegir — Piero Corvetto (@pcorvetto) December 2, 2025

En esa misma línea se pronunció su colega de bancada, Patricia Juárez, quien hizo un llamado a frenar esta tendencia. “Debemos desterrar todo tipo de violencia. No dejemos que el Perú repita la historia dolorosa de países donde candidatos fueron atacados. La política se hace en paz, no con balas. Basta ya”, enfatizó.

La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, hizo hincapié en que este accionar criminal no puede ser normalizado dentro de la contienda electoral. “Mi solidaridad con Rafael Belaúnde tras el violento atentado que ha sufrido. Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza de la ley”, aseveró en su cuenta de X.

Por su parte, la legisladora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, tuvo una postura un tanto más pragmática sobre la seguridad personal de los aspirantes y sugirió que estos deberían asumir sus propios costos de protección como chalecos antibalas. “Yo creo firmemente que todo candidato debe de protegerse. No quisiéramos ser espectadores de un asesinato. Creo que es un tema bastante delicado, porque yo creo que uno tiene que pagar con sus recursos el cuidado de uno mismo”, declaró, citada por la cadena RPP.

Al respecto, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hizo un pedido público al Poder Ejecutivo y al Congreso para que se adopten medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los candidatos. “Nos preocupa mucho, y no es un tema nuevo, es parte de la preocupación y de la agenda prioritaria que le da el Jurado Nacional de Elecciones, que es el tema de la seguridad”, afirmó Burneo. Explicó que el JNE ha relanzado una comisión multisectorial para identificar riesgos electorales y ha activado plataformas en distintas regiones del país con el fin de reforzar la vigilancia.

El fantasma de Ecuador y Colombia

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, también se refirió al incidente de Belaúnde y manifestó que se trata de un problema serio que se tiene que resolver de cara a las próximas elecciones. “(Tenemos) miles de candidatos al Congreso y en las próximas elecciones de octubre del próximo año, regionales y municipales, vamos a tener decenas de miles de candidatos. Entonces, estamos ante un problema serio que la Policía tiene que resolver; es decir, la manera de atacar este problema es detener a los delincuentes, procesarlos y sentenciarlos. Esa es la manera de disuadir para que no ocurran”, expresó.

Las investigaciones tienen que poner el contexto real del hecho delictivo. En cualquier escenario tiene que tener la atención procedimiental correspondiente pero el resultado servirá para tomar la decisión adecuada. — José Jerí (@josejeriore) December 3, 2025

En diálogo con el diario El Comercio, el expremier Cateriano consideró que “es fundamental” que el país tenga “una campaña sin violencia y sin ataques” y exhortó al gobierno de José Jerí a garantizar la seguridad de los postulantes a la Presidencia. Dijo confiar en que no se repetirán en Perú los hechos criminales de Ecuador y Colombia en tiempos electorales.

En Ecuador, en agosto de 2023, asesinaron al entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio; y en Colombia, en junio de este año dispararon en contra del postulante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después.

“Confío en que no (no se dé este escenario), eso sería catastrófico, el país está harto de la violencia, no debemos olvidar el trágico momento que vivimos con el terrorismo, se necesita liderazgo y compromiso en estas elecciones en la lucha contra la delincuencia”, manifestó Cateriano, quien postula a la primera vicepresidencia de la República y al Senado con Libertad Popular.

“Lo que ha sucedido con Belaúnde es de extrema gravedad. No es el primero, en el norte un precandidato a diputado fue asesinado. ¿Cuántos tienen que morir para que el gobierno tome con seriedad la seguridad y las garantías de las próximas elecciones?”, cuestionó el exministro del Interior Rubén Vargas. Indicó que, si no hay una reacción rápida desde el Ejecutivo y no se captura a los responsables, Perú “puede ingresar a un escenario como el que atraviesa Ecuador”.