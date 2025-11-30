Aumentan a 146 los muertos por incendio en complejo de rascacielos en Hong Kong

El número de víctimas por el incendio que el miércoles afectó a un complejo residencial en Hong Kong ascendió este domingo a 146 fallecidos y 79 heridos.

Las labores de búsqueda en Wang Fuk Court cumplen cinco días y aún no se completan en todos los bloques dañados por el fuego.

De acuerdo con el último balance oficial, a las 16.00 horas locales permanecían 54 cuerpos sin identificar y cerca de un centenar de denuncias seguían pendientes de resolución, debido a la dificultad para contactar a familiares o a la falta de antecedentes completos entregados a los equipos de emergencia.

La superintendente jefe Karen Tsang informó que durante la jornada se recuperaron otros 30 cuerpos y advirtió que “esperamos encontrar más”, por lo que el número de fallecidos podría seguir aumentando en las próximas horas.

Según detalló al South China Morning Post Fay Siu Sin-man, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Laborales, l a presencia de andamios de bambú y materiales inflamables facilitó la rápida propagación del fuego.

El incendio comenzó a las 14.51 del miércoles y alcanzó en minutos el nivel 5, la máxima alarma. En cerca de cuatro horas, las llamas afectaron a siete de los ocho bloques del conjunto habitacional.