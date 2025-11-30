Aumentan a 146 los muertos por incendio en complejo de rascacielos en Hong Kong
En el quinto día desde el inicio del siniestro, las autoridades confirmaron que aún hay decenas de cuerpos sin identificar y que los equipos de rescate continúan revisando los bloques dañados por el fuego.
El número de víctimas por el incendio que el miércoles afectó a un complejo residencial en Hong Kong ascendió este domingo a 146 fallecidos y 79 heridos.
Las labores de búsqueda en Wang Fuk Court cumplen cinco días y aún no se completan en todos los bloques dañados por el fuego.
De acuerdo con el último balance oficial, a las 16.00 horas locales permanecían 54 cuerpos sin identificar y cerca de un centenar de denuncias seguían pendientes de resolución, debido a la dificultad para contactar a familiares o a la falta de antecedentes completos entregados a los equipos de emergencia.
La superintendente jefe Karen Tsang informó que durante la jornada se recuperaron otros 30 cuerpos y advirtió que “esperamos encontrar más”, por lo que el número de fallecidos podría seguir aumentando en las próximas horas.
Según detalló al South China Morning Post Fay Siu Sin-man, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Laborales, la presencia de andamios de bambú y materiales inflamables facilitó la rápida propagación del fuego.
El incendio comenzó a las 14.51 del miércoles y alcanzó en minutos el nivel 5, la máxima alarma. En cerca de cuatro horas, las llamas afectaron a siete de los ocho bloques del conjunto habitacional.
