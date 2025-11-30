BLACK SALE $990
    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442

    En un día, las cifras de muertos se duplicaron por la agresividad de las inundaciones y desplazamientos en Indonesia.

    María José Halabi 
    María José Halabi
    Créditos: X

    Este sábado, se registraron inundaciones en Indonesia que dejaron a más de 200 personas sin vida.

    La Agencia Nacional de Gestión de Desastres señaló que los equipos de rescate del distrito de Agam, en Sumatra Occidental, recuperaron más cadáveres, lo que elevó el número de muertos a 248. También contabilizaron que habrían 100 personas desaparecidas.

    Sin embargo, este domingo, las cifras de muertos por las inundaciones subieron a 442 en un día.

    De acuerdo a BBC, las zonas afectadas se encuentran con los esfuerzos de evacuación en marcha y con las carreteras principales cortadas. El internet y luz se ha logrado recuperar parcialmente.

    Este año podría considerarse unos de las peores inundaciones en años en el Sudeste Asiático.

    De hecho, con el último recuento, hay más de 600 personas muertas entre Indonesia, Tailandia y Sri Lanka.

