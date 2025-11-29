Indonesia: registran más de 200 muertos por inundaciones
De acuerdo a medios internacionales, habrían alrededor de 100 personas desaparecidas por las inundaciones.
Este sábado se registraron inundaciones en Indonesia que dejaron a más de 200 personas sin vida.
Además, grupos de rescatistas aún se encuentran buscando a casi un centenar de desaparecidos.
De acuerdo a DW, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres señaló que los equipos de rescate del distrito de Agam, en Sumatra Occidental, recuperaron más cadáveres, lo que elevó el número de muertos a 248. También contabilizaron que habrían 100 personas desaparecidas.
Según el mismo medio, en la provincia de Sumatra Septentrional han fallecido otras 116 personas, mientras que en la provincia de Aceh el número de víctimas mortales se eleva a 35 personas.
Indonesia ha tenido una seguidilla de catástrofes naturales que ha devastado al país asiático. De hecho, de acuerdo a DW, primero se registró hace unos días un terremoto y después un tsunami.
También esta zona ha presentado lluvias torrenciales, que han provocado deslizamientos de tierra que han cobrado la vida de más de 11 personas.
