Deslizamiento de tierra en Indonesia deja a 11 muertos y cerca de 12 desaparecidos

Este viernes se registró un deslizamiento de tierra que dejó a 11 muertos y cerca de doce desaparecidos en la provincia Java Central, Indonesia. Ante esto, las personas continúan siendo buscadas por equipos rescatistas.

De acuerdo a Reuters, el fenómeno se generó luego que se registraran fuertes lluvias.

Esta catástrofe afectó la ciudad de Cilacap de la provincia de Java Central. Allí se constató que una docena de casas en la aldea de Cibeunying quedaron bajo tierra. Según el mismo medio, los rescates fueron complicados ya que las personas quedaron enterradas a una profundidad de entre 3 y 8 metros.

El portavoz de la agencia, Abdul Muhari, comentó a Reuters que “se han encontrado once personas muertas, tres ayer y ocho más hoy. Doce personas siguen desaparecidas”.

La temporada de lluvias en Indonesia comenzó en septiembre de este año y terminará en abril, lo que conlleva un mayor riesgo de inundaciones y lluvias extremas.

Un caso similar a este ocurrió en enero de este año en la ciudad de Pekalongan, en Java Central, el cual dejó al menos 25 muertos.