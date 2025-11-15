OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Se indaga femicidio: amplían detención de imputado por incendio que provocó muerte de mujer en Villa Alemana

    El fatal hecho se localizó en la intersección de las calles Bernardo Leighton con Castellón, en el sector sur de la comuna.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Foto: Referencial/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La tarde de este sábado, el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, Región de Valparaíso, resolvió ampliar por tres días la detención del sujeto sospechoso de provocar el incendio que resultó con la muerte de una mujer de 30 años.

    Al respecto, el juzgado decidió retomar la audiencia de formalización del sujeto de iniciales N.L.C.H el próximo martes 18 de noviembre a las 10.30 horas.

    Caso es indagado como femicidio

    La víctima falleció este sábado, a causa de un incendio ocurrido en su hogar, específicamente en calle Bernardo Leighton con Castellón, en el sector sur de la comuna, durante la madrugada, dejando además a un adulto con quemaduras en el 50% de su cuerpo.

    El hecho es investigado como femicidio, ya que se sospecha que habría sido provocado por el padre de los dos hijos de la madre que fue víctima en esta tragedia. Los menores resultaron ilesos.

    Tras la audiencia, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SernamEG, María Paz Rengifo Hardy, entregó declaraciones, puntualizando: “Hemos tomado conocimiento del presunto femicidio de una mujer ocurrido la madrugada de hoy en la comuna de Villa Alemana y activado los protocolos correspondientes”.

    Así, agregó que “a través de nuestros abogados especialistas nos contactaremos con la familia de la víctima, para poner a su disposición todo el apoyo de nuestra institución”.

    Asimismo, aclaró que “luego de la calificación de femicidio, la entidad iniciará los trámites para conceder, en el marco de la ley 21.565, la pensión de protección y reparación de los hijos menores de edad de la víctima”, concluyendo.

    Más sobre:Villa AlemanaIncendioSiniestroFemicidio

