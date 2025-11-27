Aumentan a 55 los muertos por el enorme incendio en Hong Kong

El balance de muertos a causa del incendio registrado este miércoles y que afecta a varios rascacielos de la ciudad de Hong Kong ha aumentado a 55, entre ellos un bombero, según han confirmado este jueves las autoridades locales.

El Departamento de Bomberos de la región administrativa especial china ha indicado que más de 70 personas han resultado heridas, siete de ellas chinas, mientras que ya son 279 los desaparecidos, según informaciones del diario ‘The Standard’.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en la urbanización, situada en el distrito Tai Po, a medida que los edificios son consumidos por las llamas. De momento, tres personas han sido detenidas por presunta negligencia: dos directores y un constructor de una inmobiliaria.

Los expertos, que se encuentran recolectando muestras de material de andamiaje que cubría la fachada, apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú. Este material, junto a los paneles de poliestireno, habrían contribuido a la rápida propagación del fuego.

Los bomberos han explicado que un total de 51 personas han sido encontradas sin vida en el lugar de los hechos, mientras que otras cuatro han fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas después de ser trasladadas a un hospital de la zona.

Alrededor de 800 bomberos y 140 camiones se han desplazado al lugar de los hechos, donde también se han desplegado drones para intentar apagar las llamas y tratar de identificar el número de personas atrapadas.