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    Aumentan a más de 3.600 los muertos por ataques de Israel contra Líbano desde marzo pese a la tregua

    El Ejército de Israel ha lanzado en las últimas horas nuevos bombardeos contra la ciudad libanesa de Tiro.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades libanesas han informado este martes de que más de 3.600 personas han muerto y otras 11.300 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, pese a un alto el fuego en vigor desde mediados de abril y extendido en al menos dos ocasiones.

    El Ministerio de Sanidad ha elevado a 3.666 los muertos, incluidos 29 en las últimas 24 horas, y en 11.321 los heridos, 133 de ellos en la última jornada, como resultado de estos bombardeos.

    Además, de acuerdo a este último balance recogido por la agencia de noticias estatal NNA, la cifra de víctimas mortales por ataques de Israel desde el 2 de marzo incluye a 131 profesionales sanitarios.

    El Ejército de Israel ha lanzado en las últimas horas nuevos bombardeos contra la ciudad libanesa de Tiro, en el sur del país, dejando cerca de diez muertos, en medio del incremento de sus ataques y el ahondamiento de su invasión en el marco de los enfrentamientos desatados el 2 de marzo con el partido-milicia chií Hezbolá.

    Las últimas hostilidades a gran escala estallaron ese mismo día, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

    Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

    Más sobre:IsraelLíbanoAtaques

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