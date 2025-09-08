SUSCRÍBETE
Mundo

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que hasta la fecha se han confirmado 393 fallecidos por estas causas

Por 
Europa Press
Foto: AFP. BASHAR TALEB

El balance de muertos por hambre y desnutrición en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda a la población palestina ha superado el umbral de los 390, según han denunciado este lunes las autoridades del enclave costero, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se han confirmado 393 fallecidos por estas causas, incluidos 140 niños, tras la muerte de seis personas durante las últimas 24 horas, entre ellas dos niños.

Asimismo, ha señalado que 115 personas, entre ellas 25 niños, han muerto de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto la Franja como una zona de hambruna.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.400 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

