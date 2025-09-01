SUSCRÍBETE
Mundo

Autoridades de Gaza denuncian nuevo ataque israelí contra hospital de Al Aqsa: es el décimo cuarto en toda la ofensiva

De acuerdo al gobierno gazatí, aviones de combate israelíes bombardearon una tienda de campaña para desplazados dentro del Hospital emplazado en la ciudad de Deir al Balá, provocando heridos, daños materiales y poniendo en peligro la vida de decenas de pacientes.

Por 
Europa Press
Imagen referencial. Mahmoud Zaki

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), denunciaron un nuevo ataque del Ejército israelí la madrugada de este lunes contra el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá, en el centro del enclave, en el que sería el decimo cuarto bombardeo contra el recinto de salud desde el inicio de su ofensiva militar tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La oficina de medios del Gobierno gazatí denunció, en un comunicado difundido a través de su canal de Telegram, que “las fuerzas de ocupación cometieron un nuevo crimen al bombardear con sus aviones de guerra una tienda de campaña para desplazados dentro del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, concretamente cerca del ambulatorio del hospital”, provocando heridos, daños materiales y poniendo en peligro la vida de decenas de pacientes del centro sanitario.

“Este ataque criminal se produce por decimo cuarta vez desde el inicio de la guerra genocida, en una repetición sistemática de los atentados contra el mismo hospital, lo que refleja una clara insistencia en atacar la infraestructura sanitaria y violar el Derecho Internacional que prohíbe dañar las instalaciones médicas y a la población civil”, agregó antes de enumerar las fechas de estos 14 ataques ejecutados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Así, condenó “enérgicamente esta brutal y continua agresión contra hospitales” de la que responsabilizado “plenamente a la ocupación israelí” así como al gobierno de Estados Unidos y otros países “cómplices” de los ataques del Ejército israelí.

Asimismo, reiteró su “llamado urgente a la comunidad internacional” para que adopten “medidas inmediatas” que detengan estos “crímenes de guerra y genocidio” y brinden “protección internacional urgente” a instalaciones y personal sanitarios en la Franja de Gaza.

También Hamas condenó este ataque y acusó al Ejército israelí de tratar de “destruir lo que queda del sector médico y las instalaciones civiles en la Franja de Gaza”, según difundió el diario ‘Filastín’, vinculado al grupo palestino, que ha instado en particular a la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica, Naciones Unidas y sus instituciones a actuar “para detener el brutal genocidio cometido por el Gobierno del criminal de guerra (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu contra nuestro pueblo palestino y sus recursos, garantizar la protección de los civiles, los hospitales y las instituciones públicas, y castigar a esta entidad delincuente por sus violaciones sin precedentes de las normas y leyes internacionales”.

