Avión de la Fuerza Aérea de Colombia sufre trágico accidente con más de 100 militares a bordo
El general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aérea colombiana, informó que en la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes. 48 de ellos fueron recatados y se encuentran heridos en centros asistenciales.
Un trágico accidente se registró a las 9.50 horas de este lunes en Colombia, cuando un avión Hércules de la Fuerza Aérea de ese país se estrelló con más de cien militares a bordo.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó a través de X que la aeronave se accidentó “mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”.
“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, indicó.
La autoridad lamentó el hecho y aseguró que “se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”.
“Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, indicó.
Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana agradecieron las muestras de apoyo y solicitaron “prudencia y responsabilidad en el manejo de la información”.
El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia informó que el avión era un Hércules C-130 con la matrícula 1016. En él viajaban “114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes”.
“En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados, es una cifra preliminar. Todos ellos están en centros asistenciales de Puerto Leguízamo", indicó.
¿Qué originó el accidente?
El general Silva informó que las causas del accidente aún no están claras, pero aseguró que ya se están haciendo las investigaciones para establecer lo ocurrido.
“En este momento no conocemos detalles salvo que, tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto”, sostuvo.
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