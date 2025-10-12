Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

La tarde de este domingo, un accidente aéreo se registró en el condado de Tarrant, en Texas, Estados Unidos.

Una avioneta se estrelló en la cuadra 12700 de N. Saginaw Boulevard, cerca del aeródromo Hicks, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Bomberos de Fort Worth.

Según recogió ABC, la aeronave se habría precipitado, por razones que aún son desconocidas, contra varios camiones de 18 ruedas y remolques que estaban estacionados en un terreno cercano al aeródromo.

Por lo anterior, autoridades se constituyeron en el lugar para contener la emergencia e iniciar las primeras investigaciones.

Bomberos locales contuvieron las llamas y evitaron la propagación del incendio.