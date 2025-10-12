Cuatro muertos y 20 heridos deja tiroteo en un bar de Carolina del Sur

Un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo en un bar de la isla St. Helena, en Carolina del Sur (EE.UU.), dejó al menos cuatro personas muertas y otras 20 heridas, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Beaufort.

El hecho ocurrió en Willie’s Bar and Grill, donde una gran cantidad de personas se encontraba reunida al momento de los disparos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a varias víctimas con heridas de bala.

“Múltiples víctimas y testigos corrieron hacia negocios y propiedades cercanas buscando refugio de los disparos”, señaló la institución en un comunicado difundido a través de la red social X.

Las autoridades confirmaron que cuatro personas fallecieron en el sitio y que al menos 20 resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico. Hasta ahora no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni posibles sospechosos.

“Este es un hecho trágico y difícil para todos. Pedimos paciencia mientras continúa la investigación. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos”, agregó la oficina del sheriff.

Por su parte, la congresista Nancy Mace lamentó el hecho y expresó en X estar “completamente desconsolada al conocer sobre el devastador tiroteo en el condado de Beaufort”.

La isla St. Helena, ubicada en la costa del Atlántico, alberga la mayor comunidad Gullah del estado, compuesta por descendientes de personas esclavizadas que trabajaron en plantaciones de arroz antes de la Guerra Civil.