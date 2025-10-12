Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará un discurso ante la asamblea israelí y participará en la ceremonia internacional de paz en Egipto, en el marco del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

“Iré a Israel, hablaré en el Knesset (parlamento israelí), y luego también iré a Egipto”, afirmó el mandatario estadounidense en la Casa Blanca, agregando que en El Cairo podría llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas para cerrar “pequeños detalles”.

La cumbre internacional en Sharm el-Sheikh, programada para este lunes 13 de octubre en el International Convention Center, será copresidida por Trump y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi. Según la presidencia egipcia, más de veinte jefes de Estado y de gobierno asistirán a la cita, con el objetivo de “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, reforzar las iniciativas para lograr la paz y la estabilidad en Medio Oriente e impulsar una nueva era de seguridad y estabilidad regionales”.

Entre los invitados figuran líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Indonesia, España, Japón, India y Canadá, entre otros. No obstante, ni Israel ni Hamas participarán directamente de la cumbre, coincidiendo con la liberación de rehenes israelíes en Gaza.

El anuncio del viaje se produce tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el parlamento en reconocimiento al acuerdo, destacando la importancia de este “logro histórico” aún pendiente de formalizarse.