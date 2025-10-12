SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

La cumbre en Egipto reunirá a más de veinte líderes mundiales, en un momento clave tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamas.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Foto: Facebook @realdonaldtrump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará un discurso ante la asamblea israelí y participará en la ceremonia internacional de paz en Egipto, en el marco del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

“Iré a Israel, hablaré en el Knesset (parlamento israelí), y luego también iré a Egipto”, afirmó el mandatario estadounidense en la Casa Blanca, agregando que en El Cairo podría llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas para cerrar “pequeños detalles”.

La cumbre internacional en Sharm el-Sheikh, programada para este lunes 13 de octubre en el International Convention Center, será copresidida por Trump y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi. Según la presidencia egipcia, más de veinte jefes de Estado y de gobierno asistirán a la cita, con el objetivo de “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, reforzar las iniciativas para lograr la paz y la estabilidad en Medio Oriente e impulsar una nueva era de seguridad y estabilidad regionales”.

Entre los invitados figuran líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Indonesia, España, Japón, India y Canadá, entre otros. No obstante, ni Israel ni Hamas participarán directamente de la cumbre, coincidiendo con la liberación de rehenes israelíes en Gaza.

El anuncio del viaje se produce tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el parlamento en reconocimiento al acuerdo, destacando la importancia de este “logro histórico” aún pendiente de formalizarse.

Lee también:

Más sobre:Donald TrumpGuerra en Medio OrienteIsraelEgiptoPalestinaGazaAcuerdoAcuerdo de Paz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Criteria: Jara empata con Kast en primera vuelta tras sufrir leve caída, mientras Matthei continúa tercera

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Detienen a imputado por violación y robo con violencia en Quilleco

Vallejo advierte rol del Ejecutivo contra fake news: “Cada vez que se diga información abiertamente falsa, iremos a desmentir”

Ministra Fernández señala que el SAG operará durante paralización de funcionarios del lunes y que se acordó mesa de trabajo

Encuentran a mujer muerta dentro de domicilio en Arica: habría sido golpeada en la cabeza con un elemento contundente

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

3.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

5.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20
Chile

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Criteria: Jara empata con Kast en primera vuelta tras sufrir leve caída, mientras Matthei continúa tercera

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile
Negocios

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Mercado Libre imparable: “Estamos acelerando la industria del e-commerce”

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura
Tendencias

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Martín Hartmann, filósofo: “Establecer una sociedad igualitaria implica más que la redistribución económica”

De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone a su primo en el Masters 1000 de Shanghái
El Deportivo

De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone a su primo en el Masters 1000 de Shanghái

“Fueron a territorio chileno por el título”: prensa de Colombia alucina tras la victoria frente a España en el Mundial Sub 20

Los ojeadores que llegaron a Chile: el otro Mundial que se juega en las tribunas del Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza
Mundo

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

Cofundador del Tren de Aragua a la espera de ser extraditado a Chile pide a Petro participar en plan de Paz Total

Coordinador israelí confirma que la liberación de los rehenes comenzará este lunes 13

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen