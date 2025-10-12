SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Coordinador israelí confirma que la liberación de los rehenes comenzará este lunes 13

Según medios internacionales, el coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, también explicó que existe una "estrecha coordinación con la Cruz Roja, los equipos de negociación y coordinación de los países mediadores".

María José HalabiPor 
María José Halabi
Foto: archivo.

Este sábado, el coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, le comentó a las familias de las 20 personas que se encuentran retenidas por Hamas que estima que su “proceso de liberacióncomenzará en la mañana del próximo lunes 13 de octubre.

De acuerdo a DW, Hirsch informó que “se han completado los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos en la Franja de Gaza, en el campamento de Reim, en los hospitales y, en general, en los sistemas gubernamentales”.

Sobre los rehenes fallecidos, que son alrededor de 28, indicó que se han completado los preparativos para su repatriación y que serán trasladados “de forma respetuosa” al Instituto de Medicina Forense para llevar a cabo su identificación.

Según el mismo medio, si algunos de los fallecidos no son localizados en un primer momento, Hirsch indicó que un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para identificarlos.

Explicó que “exigimos, esperamos y trabajamos para que Hamas, con la asistencia de la fuerza internacional, haga el máximo esfuerzo para cumplir la misión y repatriar a todos los secuestrados fallecidos a las tumbas de Israel”.

En la misma línea, el coordinador también subrayó que para la operación de liberación existe una “estrecha coordinación con la Cruz Roja, los equipos de negociación y coordinación de los países mediadores”.

También existe “un contacto continuo con numerosos países y otras entidades internacionales”.

Cabe destacar que el acuerdo al que llegaron Israel y Hamas será firmado formalmente en una ceremonia en Egipto el mismo lunes 13.

Este acuerdo establece que al empezar el alto al fuego, hay un plazo de 72 horas para que Hamas y las milicias palestinas liberen a los rehenes en Gaza y para que las autoridades israelíes hagan lo mismo con unos 2.000 prisioneros y detenidos palestinos.

Lee también:

Más sobre:IsraelHamasPalestinaRehenesGal Hirsch

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

Criteria: Jara empata con Kast en primera vuelta tras sufrir leve caída, mientras Matthei continúa tercera

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Detienen a imputado por violación y robo con violencia en Quilleco

Vallejo advierte rol del Ejecutivo contra fake news: “Cada vez que se diga información abiertamente falsa, iremos a desmentir”

Ministra Fernández señala que el SAG operará durante paralización de funcionarios del lunes y que se acordó mesa de trabajo

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

3.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

5.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20
Chile

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Criteria: Jara empata con Kast en primera vuelta tras sufrir leve caída, mientras Matthei continúa tercera

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile
Negocios

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Mercado Libre imparable: “Estamos acelerando la industria del e-commerce”

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura
Tendencias

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Martín Hartmann, filósofo: “Establecer una sociedad igualitaria implica más que la redistribución económica”

De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone a su primo en el Masters 1000 de Shanghái
El Deportivo

De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone a su primo en el Masters 1000 de Shanghái

“Fueron a territorio chileno por el título”: prensa de Colombia alucina tras la victoria frente a España en el Mundial Sub 20

Los ojeadores que llegaron a Chile: el otro Mundial que se juega en las tribunas del Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza
Mundo

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

Cofundador del Tren de Aragua a la espera de ser extraditado a Chile pide a Petro participar en plan de Paz Total

Coordinador israelí confirma que la liberación de los rehenes comenzará este lunes 13

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen