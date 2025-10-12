Coordinador israelí confirma que la liberación de los rehenes comenzará este lunes 13

Este sábado, el coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, le comentó a las familias de las 20 personas que se encuentran retenidas por Hamas que estima que su “proceso de liberación” comenzará en la mañana del próximo lunes 13 de octubre.

De acuerdo a DW, Hirsch informó que “se han completado los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos en la Franja de Gaza, en el campamento de Reim, en los hospitales y, en general, en los sistemas gubernamentales”.

Sobre los rehenes fallecidos, que son alrededor de 28, indicó que se han completado los preparativos para su repatriación y que serán trasladados “de forma respetuosa” al Instituto de Medicina Forense para llevar a cabo su identificación.

Según el mismo medio, si algunos de los fallecidos no son localizados en un primer momento, Hirsch indicó que un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para identificarlos.

Explicó que “exigimos, esperamos y trabajamos para que Hamas, con la asistencia de la fuerza internacional, haga el máximo esfuerzo para cumplir la misión y repatriar a todos los secuestrados fallecidos a las tumbas de Israel”.

En la misma línea, el coordinador también subrayó que para la operación de liberación existe una “estrecha coordinación con la Cruz Roja, los equipos de negociación y coordinación de los países mediadores ”.

También existe “un contacto continuo con numerosos países y otras entidades internacionales”.

Cabe destacar que el acuerdo al que llegaron Israel y Hamas será firmado formalmente en una ceremonia en Egipto el mismo lunes 13.

Este acuerdo establece que al empezar el alto al fuego, hay un plazo de 72 horas para que Hamas y las milicias palestinas liberen a los rehenes en Gaza y para que las autoridades israelíes hagan lo mismo con unos 2.000 prisioneros y detenidos palestinos.