Baja participación en elecciones de jueces pone en duda legitimidad del proceso y abre etapa de incertidumbre en México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes las elecciones judiciales realizadas el domingo como un hecho “inédito, impresionante, maravilloso, democrático” y reiteró que “por supuesto que fue un éxito”, restando importancia a la baja participación que se produjo en la jornada. Sin embargo, la justicia en el país entró en una etapa de incertidumbre, tras unos comicios de jueces marcados no solo por el abstencionismo, sino también por inquietudes sobre la independencia de ese poder y la relación económica con Estados Unidos.

En los comicios del domingo votó solamente 12,5% a 13,3% del padrón electoral de 100 millones de personas, según cálculos del Instituto Nacional Electoral (INE). Es casi una quinta parte de las personas que votaron en las elecciones que llevaron a Sheinbaum a la presidencia, de cuya realización se cumplió este lunes justo un año. Además, destacó la Presidenta, la cifra duplica el número de votantes que acudieron a las urnas en 2021, durante la consulta popular sobre el juicio a expresidentes.

Celebramos un año de la elección presidencial con un país más democrático. En México, el pueblo elige de manera directa al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. https://t.co/RmqBDjQjJU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 2, 2025

“En mi caso pensé, si vota el mismo número de personas que votaron para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues es un muy buen resultado, y resulta que votó el doble, 13 millones de personas que salieron a votar por el poder judicial; entonces, por supuesto que es un éxito la elección”, dijo la mandataria mexicana, quien calificó el ejercicio como “algo extraordinario” y una muestra de que “México es el país más democrático del mundo”.

Comparó además la cifra total de votos con los resultados logrados por los partidos de oposición PRI (centro) y PAN (derecha), duros críticos de la elección judicial, en los comicios de 2024. “Los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año. (...) Apostaban a que no iba a salir nadie a votar”, insistió Sheinbaum.

Día histórico: primera elección del Poder Judicial. pic.twitter.com/gtvO5AS9xG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 2, 2025

La Presidenta, del oficialista partido Morena, reconoció, no obstante, que “todo es perfectible” y que la jornada del domingo permitirá sacar conclusiones “para mejorar” los próximos procesos para elegir jueces. México celebrará en 2027 nuevas elecciones para designar a jueces locales en 13 de los 32 estados del país. Los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Los cuestionamientos de la oposición no tardaron en llegar. El líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, calificó la elección de “farsa”. Junto con asegurar que la jornada del domingo “no es un ejercicio democrático, es un montaje grotesco”, también advirtió que se está acabando con la “división de poderes y pisoteando la democracia”. Esas son las razones, explicó Moreno, por la que su partido decidió no involucrarse de ninguna manera en las elecciones del Poder Judicial, pues dijo “no vamos a legitimar una farsa que traiciona a México”.

Hoy en conferencia de prensa denunciamos que la elección judicial del 1º de junio fue una farsa organizada desde el poder. No hubo equidad, ni legalidad, ni legitimidad. Fue una simulación para imponer jueces afines al régimen.



Con solo 13% de participación, quedó claro que el… pic.twitter.com/6SSbVApZul — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 2, 2025

“Con solo 13% de participación, quedó claro que el pueblo de México le dio la espalda a este montaje. No vamos a permitir que destruyan la democracia. Vamos a exigir que se anule esta elección por violar principios constitucionales”, comentó Cortés en X. “Denunciamos que la elección judicial del 1º de junio fue una farsa organizada desde el poder. No hubo equidad, ni legalidad, ni legitimidad. Fue una simulación para imponer jueces afines al régimen”, añadió.

La elección del poder judicial debería ser inválida, NO PUEDE HABER AUTORIDAD LEGÍTIMA cuando el 89% de los electores no te votaron.



Confío que mi partido y diversas organizaciones de la sociedad civil la impugnen en México y la denuncien en los Organismos Internacionales.… pic.twitter.com/qYJPszFt8q — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 2, 2025

En la misma línea, Marko Cortés, del PAN, llamó a impugnar los comicios. “La elección del Poder Judicial debería ser inválida, no puede haber autoridad legítima cuando el 89% de los electores no te votaron”, señaló en la misma red social. A raíz de las elecciones, este 1 de junio, según Cortés, “quedará marcado como día de luto nacional, porque acabarán con el poco Estado de Derecho que teníamos”. “Con la estructura clientelar del gobierno, serán impuestos jueces, magistrados y ministros que van en los acordeones morenistas, no por ser capaces, ni siquiera por ser populares, sino por ser los más sumisos al régimen”, vaticinó. Y agregó: “Fue costosísima la obsesión del régimen morenista para imponer y controlar al Poder Judicial, pero más costosa será la desaparición total del Estado de Derecho”.

Hoy 1 de junio, quedará marcado como día de luto nacional, porque acabarán con el poco Estado de Derecho que teníamos.



Con la estructura clientelar del gobierno, serán impuestos jueces, magistrados y ministros que van en los acordeones morenistas, no por ser capaces, ni siquiera… — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 1, 2025

También esgrimiendo la falta de legitimidad, la organización Sociedad Civil México pidió este lunes a Sheinbaum la anulación del proceso electoral para elegir jueces, ministros y magistrados. “Le escribimos con profundo respeto que su cargo merece y con la responsabilidad que nos da ser parte de una ciudadanía cada vez más preocupada. El proceso de elección judicial del pasado 1 de junio, lejos de fortalecer nuestra democracia, ha expuesto una crisis profunda de legitimidad”, señalan en un documento dirigido a la mandataria.

Lo que buscó ser una transformación del sistema de justicia se convirtió en el reflejo de una reforma impuesta, sin consenso ni preparación adecuada, sentenció Sociedad Civil México. “Por el bien de nuestra democracia, por el futuro institucional del país y por el bienestar de las familias mexicanas”, la organización solicitó a Sheinbaum tomar las medidas necesarias para anular el proceso electoral de este domingo.

Las preocupaciones por la legitimidad de las elecciones y las postulaciones de polémicos candidatos que alimentaron las sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el Poder Judicial alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), prevista para este año, según la firma británica Capital Economics.

Presidenta @Claudiashein respetuosamente le manifiesto que hay momentos en que uno no debe pensar en la coyuntura, sino en la historia. Esta noche es uno de esos momentos. Con 87% de abstención es imposible pretender legitimar un proceso, al cual el pueblo le dio la espalda. https://t.co/J9kZZ5Idy2 — Daniel Zovatto (@Zovatto55) June 2, 2025

Según AFP, la elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del Presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá. En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el Comité de Relaciones Exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

Pero Claudia Sheinbaum descartó este lunes un impacto económico, al señalar que la moneda se mantuvo estable y la inversión extranjera directa alcanzó 21.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Ahora “no va a tener que estar soltando cantidades de dinero para obtener la resolución” de un caso, añadió, refiriéndose al sector privado.

El Instituto Nacional Electoral anunciará gradualmente a los ganadores hasta el 10 de junio. Se esperaba que este lunes se conocieran los nombres de los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes los demás elegidos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla sobre las políticas del Presidente estadounidense, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, el 21 de enero de 2025. Foto: Archivo Henry Romero

El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que este y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90% y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana. Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, lideran la votación.

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum hablan durante un desfile militar para celebrar el Día de la Independencia, en Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Raquel Cunha

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre. “La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual Poder Judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos, apunta AFP. “El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la agencia de noticias el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Pero Sheinbaum, quien este lunes cumplió un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70%, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del Poder Judicial.