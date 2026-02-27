Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, testificó este viernes ante los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de su investigación sobre Jeffrey Epstein, asegurando que no sabe absolutamente nada de los delitos cometidos por el desaparecido delincuente sexual.

En su declaración a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, que se produce un día después de que el comité entrevistara a su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, afirmó que tuvo una breve relación con Epstein, que terminó años antes de que sus crímenes se hicieran públicos. “No vi nada ni hice nada malo”, afirmó ante los legisladores .

Clinton también se mostró tajante en su argumento inicial, afirmando “me voy a poner serio”, cuando se refirió a la comparecencia de su esposa ante los representantes de la comisión.

“Ustedes han obligado a Hillary a comparecer, cuando no tuvo que ver nada, nada, con Jeffrey Epstein. Ni siquiera recuerda haberlo conocido. Ustedes pueden citar a diez personas o a diez mil, pero citarla a ella estuvo mal” , añadió.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

Para luego asegurar que su presencia demuestra que hoy en día “nadie, ni los presidentes, están por encima de la ley”, en una referencia directa a la actual administración republicana de Donald Trump.

“Espero que, con mi presencia hoy aquí, podamos alejarnos un poco del abismo y volver a convertirnos en un país donde la búsqueda de verdad y justicia pesa más que la necesidad partidista de crear espectáculo”, añadió Clinton antes de dirigir su atención a las “mujeres y niñas” víctimas de Epstein que se merecen “justicia y curar sus heridas”, porque “llevan esperando demasiado tiempo”.

“Sé lo que vi y, sobre todo, lo que no vi”

En su declaración, el exjefe de Estado de EE.UU. también manifestó que “no tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo” y además restó importancia a su aparición en imágenes publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos del caso del fallecido magnate.

“Por muchas fotos que me enseñen, hay dos cosas que, al fin y al cabo, importan más que su interpretación de esas fotos de hace 20 años: sé lo que vi y, sobre todo, lo que no vi. Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo” , manifestó.

Para luego agregar: “Solo estamos aquí porque (Epstein) lo ocultó a todos tan bien durante tanto tiempo. Y para cuando salió a la luz con su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él”.

“Como estoy bajo juramento, no voy a mentir y a decir que espero con interés sus preguntas, pero estoy dispuesto a responderlas lo mejor que pueda, de acuerdo con los hechos tal como los conozco: los legítimos, los lógicos e incluso los descabellados”, apuntó.