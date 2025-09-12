SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Brasil afirma que “amenazas” como la de Marco Rubio contra la condena a Bolsonaro “no intimidarán” a su país

Según apuntaron desde el ministerio de Exteriores brasileño, las palabras de Rubio "ataca a las autoridades brasileñas e ignora los hechos y la evidencia contundente del caso, no intimidarán nuestra democracia”

Por 
Europa Press
Foto: archivo.

El Ministerio de Exteriores brasileño ha aseverado este jueves que la democracia brasileña no se verá intimidada por “amenazas” como la lanzada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que ha afirmado que Washington “responderá como corresponde” a la sentencia contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

“Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una declaración que ataca a las autoridades brasileñas e ignora los hechos y la evidencia contundente del caso, no intimidarán nuestra democracia”, ha afirmado el servicio diplomático brasileño en la red social X.

De esta forma, el Itamaraty --como se conoce a la cartera por el palacio que alberga sus dependencias-- ha advertido de que continuará “defendiendo la soberanía del país frente a agresiones e intentos de injerencia, vengan de donde vengan”.

La diplomacia brasileña ha respondido así a Rubio, que ha adelantado que “Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas”. “La persecución del sancionado violador del Derechos Humanos Alexandre de Moraes continúa, ya que él y otros miembros del Supremo han decidido injustamente encarcelar a Bolsonaro”, ha asegurado, en referencia al juez relator del caso.

Poco antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “sorprendente” la sentencia. “Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya”, ha afirmado aludiendo al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Apoyo de países latinoamericanos

La intervención de Washington ha tenido respuesta también por parte de otros presidentes latinoamericanos, como el presidente de Bolivia, Luis Arce, que ha rechazado “las declaraciones injerencistas de Estados Unidos contra Brasil”, al que ha definido como “un país libre y soberano” en una América Latina que “es una zona de paz”.

“Amenazar con utilizar el poder económico y militar, en supuesta defensa de la libertad de expresión en favor de Bolsonaro, se constituye en una intromisión colonialista e inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana y viola el Derecho Internacional”, ha denunciado en un mensaje en X en el que también ha mostrado apoyo a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Citando de igual manera la amenaza de Marco Rubio a las instituciones brasileñas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido que “todo golpista debe ser condenado”. “Son las reglas de la democracia”, ha mantenido en la misma red social.

Asimismo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha mostrado sus “respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables”. “Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida”, ha celebrado, rematando su publicación en X con un “democracia siempre”.

Más sobre:Jair BolsonaroBrasilMarco RubioEstados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Incendio afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Rusia y Bielorrusia inician maniobras conjuntas en medio de tensiones por la incursión de drones en Polonia

Estas son las 6 principales amenazas en ciberseguridad que enfrentan Chile y Latinoamérica, según Kaspersky

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete
Chile

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Incendio afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros
Negocios

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros

Quiebras de empresas suben 44% a agosto y en comercio se duplican

Parlamentarios de oposición plantean acotar próxima alza del sueldo mínimo solo al IPC para no perjudicar el empleo

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia
Tendencias

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Estas son las 6 principales amenazas en ciberseguridad que enfrentan Chile y Latinoamérica, según Kaspersky

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile
El Deportivo

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

El portazo del DT de Bolivia al regreso a la Selección de Moreno Martins: “Para mí es un exjugador”

Monto histórico: el millonario premio que se llevan Canelo Álvarez y Terence Crawford por su pelea en Las Vegas

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet
Cultura y entretención

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México
Mundo

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Brasil afirma que “amenazas” como la de Marco Rubio contra la condena a Bolsonaro “no intimidarán” a su país

Rusia y Bielorrusia inician maniobras conjuntas en medio de tensiones por la incursión de drones en Polonia

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud