Bukele justificó su ausencia en la última Asamblea General de la ONU diciendo que consideraba “poco útil” su asistencia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió la tarde del sábado a su ausencia en la última Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En un breve mensaje en sus redes sociales, el mandatario salvadoreño se justificó diciendo que lo consideraba “ poco útil ”.

“Esta vez, no asistí a la Asamblea General de las Naciones Unidas, este año me pareció poco útil“, escribió.

“Pero siempre pueden ver el discurso del año pasado, por si tienen ganas de perder el tiempo como yo lo hice”, añadió inmediatamente.

El mensaje también va acompañado precisamente con un extracto de su discurso frente a la asamblea en 2024. En aquella ocasión, Bukele señaló que “el mundo libre ya no es libre”.

En su discurso señaló que cuando las naciones abandonan los principios de la " libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada" es cuando terminan en cuestión de tiempo por perder su libertad.

“En otras ciudades las calles ya no pertenecen a la gente; sino que han caído en las manos de la indigencia, las pandillas, el crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de “mundo libre” si siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a que tu gente sea acosada, robada o asesinada", señaló en aquella ocasión.

Esa vez también acusó que “las plataformas de redes sociales más grandes en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos”.