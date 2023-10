Bullrich anuncia que Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la Presidencia en Argentina

Una semana antes de las elecciones presidenciales en Argentina, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció que Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna opositora durante las primarias de agosto (PASO), será el jefe de Gabinete en el caso de que llegue a la Casa Rosada.

“Un rol concreto, determinado, el que has ejercido con tanta capacidad (en la Ciudad de Buenos Aires) y que a nivel nacional lo vas a ejercer con la capacidad que has demostrado siempre”, sostuvo la postulante opositora al realizar el anuncio junto al actual jefe de Gobierno porteño en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires.

En una conferencia junto a Rodríguez Larreta y su candidato a vicepresidente, Luis Petri, Bullrich consideró: “Este anuncio es mucho más que un anuncio electoral, es mostrarle a la sociedad argentina que Juntos por el Cambio está listo para agarrar el país desde el fondo del pozo, por eso estamos convocando a los que más experiencia y más capacidad de gestión tienen”.

A su turno, al actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le agradeció “la oportunidad de poder ser jefe de Gabinete de Ministros cuando seas presidenta, a partir del 10 de diciembre. Vos sos la persona capacitada, que tiene la convicción y el coraje, la fuerza y la capacidad también para llevar adelante el cambio que la sociedad argentina necesita”.

El director de la encuestadora Opinaia, Juan Mayol, había advertido el viernes en una nota con Infobae que Bullrich todavía no lograba “convocar a aquellas personas que votaron a Rodríguez Larreta en las PASO, que son vitales para ella ser competitiva en la entrada al balotaje. No quiero decir que esto sea imposible, pero todavía no lo consiguió. Hoy en día la tenemos nítidamente por debajo de (Sergio) Massa, no peleando el segundo lugar”. En las primarias, Bullrich se impuso a Larreta por 17 a 11 puntos.

Rodríguez Larreta se sumó así a Carlos Melconian, quien ya fue anunciado como futuro ministro de Economía de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. La meta de esta incorporación es ampliar su base de votantes.