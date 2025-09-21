SUSCRÍBETE
Mundo

California introduce nuevas restricciones para frenar las tácticas antiinmigración de Trump

Gavin Newsom, el gobernador estatal, firmó este sábado una ley que prohíbe el uso de máscaras por parte del ICE y obliga a los agentes federales, incluidos los de inmigración, a que se identifiquen de forma clara.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
El gobernador de California, Gavin Newsom. Jon Kopaloff/Getty Images for Vogue/AFP JON KOPALOFF

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este sábado una ley que prohíbe el uso de máscaras por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante sus intervenciones en el estado.

Esto en el marco de un paquete más amplio de medidas impulsado para responder al aumento de “excesivas” acciones federales y de enfrentar las estrategias de estilo “policía secreta” promovidas por el presidente Donald Trump y su asesor Stephen Miller.

“La agenda de inmigración de Donald Trump y Stephen Miller se basa en cuotas arbitrarias y pocos proteccionistas para la equidad o el debido proceso. En California, sus tácticas han aterrorizado a las comunidades, traumatizado a los estudiantes, interrumpido los negocios y puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses”, argumentó Newsom para justificar la nueva medida.

La norma contempla además la obligatoriedad de que los agentes federales, incluidos los de inmigración, se identifiquen de forma clara, limitando considerablemente el uso de máscaras, y restringe también el acceso de estos agentes a escuelas y a áreas no públicas dentro de recintos de salud.

Todo ello, para que “las escuelas y los hospitales sigan siendo lo que deben ser: lugares de atención, no de caos”, afirmó el gobernador.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año, su administración ha revertido algunas normativas previas que hasta ahora mantenían estos espacios al margen de intervenciones migratorias. Y esta promulgación no es sino “una respuesta directa” a las “redadas y arrestos ilegales de inmigrantes en California” bajo órdenes del presidente.

Newsom, figura destacada del Partido Demócrata y potencial candidato presidencial en 2028, argumentó que las nuevas regulaciones son necesarias para asegurar que los hospitales y escuelas sigan siendo espacios de cuidado y no escenarios de tensión y miedo.

“La seguridad pública depende de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, un vínculo que ha sido destrozado por las imprudentes cuotas de inmigración ordenadas por Trump y Miller”, afirmó en una publicación en su cuenta en la red social X.

Además añadió que “nos negamos a ser intimidados por estas tácticas de ‘policía secreta’ y nos seguiremos defendiendo”. “La mayoría de las fuerzas del orden deben mostrar públicamente su agencia, nombre o número de placa”, sentenció.

Por su parte, el ICE intensificó recientemente las operaciones contra personas inmigrantes en situación irregular en ciudades como Los Ángeles y Washington. Esta agencia, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, se ha hecho conocida por llevar a cabo redadas con agentes cubiertos con máscaras, provocando duras críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Keith J. Gardner

En redes sociales han circulado vídeos que muestran a agentes federales, frecuentemente encapuchados, desplazándose en vehículos sin distintivos por zonas residenciales. Los críticos han denunciado que estas actuaciones se asemejan a “secuestros” cometidos a plena luz del día.

Esta nueva ley llega después de que un momento de máxima tensión entre las autoridades federales y estatales, y después de que un tribunal federal de California declarase, a comienzos de septiembre, la ilegalidad de la orden del gobierno de Trump de desplegar efectivos de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles, a fin contener las protestas que se habían desatado como respuesta a las redadas migratorias.

El juez responsable de la causa, Charles Breyer, concluyó entonces que la administración central violó una ley del siglo XIX que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense para cuestiones internas de seguridad, por lo que no podía recurrir a ninguno de los efectivos que puedan seguir aún en California, según informó CBS News.

El magistrado respondió así a una denuncia presentada en junio por Gavin Newsom, que había acusado a Trump de excederse en sus competencias por razones de índole política, en un pulso entre la administración federal y la local que se trasladó en meses posteriores a otros escenarios como Washington D.C.

