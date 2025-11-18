Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, votó el martes a favor de la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, un resultado por el que el presidente Donald Trump había luchado durante meses antes de finalmente retirar su oposición.

Dos días después del repentino cambio de postura de Trump, la votación se aprobó por 427 votos a favor y 1 en contra, enviando una resolución que exige la publicación de todos los registros no clasificados sobre Epstein al Senado para su consideración. La disputa pública y cada vez más acalorada entre los republicanos sobre los archivos de Epstein había fracturado las relaciones entre Trump y algunos de sus partidarios más acérrimos, destacó Reuters.

Cuando un pequeño grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes presentó una petición en julio para sortear el control del presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre qué proyectos de ley se sometían a votación, parecía una apuesta arriesgada, sobre todo porque Trump instó a sus seguidores a desestimar el asunto como un “engaño”.

Pero tanto Trump como Johnson fracasaron en sus intentos de impedir la votación. Ahora, el presidente ha cedido ante el creciente apoyo al proyecto de ley e incluso ha declarado que lo firmará si también es aprobado por el Senado.

Según The Associated Press, la votación del martes evidenció aún más la creciente presión sobre los legisladores y la administración Trump para que atiendan la antigua exigencia de que el Departamento de Justicia publique los expedientes del caso Epstein, un financiero con muchos contactos que se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

El escándalo Epstein ha sido una espina clavada en el costado político de Trump durante meses, en parte porque él mismo difundió teorías conspirativas sobre el financiero entre sus seguidores. Muchos votantes del mandatario republicano creen que su administración encubrió los vínculos de Epstein con figuras poderosas y ocultó detalles sobre su muerte, que fue dictaminada como suicidio.

A pesar de su cambio de postura sobre el proyecto de ley, Trump sigue molesto por la atención que ha recibido el caso Epstein. El martes, calificó de “persona terrible” a un periodista de ABC News que le preguntó al respecto en el Despacho Oval y afirmó que deberían revocarle la licencia a la cadena de televisión para la que trabajaba.

Trump frecuentaba a Epstein en las décadas de 1990 y 2000, antes de lo que él denomina un distanciamiento, pero esa antigua amistad se ha convertido en un raro punto débil para el presidente ante sus seguidores. Una encuesta de Reuters/Ipsos, concluida el lunes, reveló que el 44% de los republicanos aprueba la gestión de Trump en este asunto, muy por debajo del 82% que aprueba su desempeño general.