    Canadá recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cuba debido a la creciente escasez de combustible

    El Ministerio de Exteriores canadiense además realizó un llamado a quienes se encuentren en el país caribeño a que se marchen mientras “haya vuelos comerciales disponibles”.

    Europa Press

    El Gobierno de Canadá ha recomendado este miércoles a sus ciudadanos que no viajen a Cuba debido al “agravamiento de la escasez de combustible” en la isla y sus consecuentes riesgos de seguridad, por el bloqueo de Estados Unidos a los envíos desde Venezuela tras su ataque aéreo contra el país sudamericano y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, a principios de año.

    El Ministerio de Exteriores ha instado asimismo a los nacionales que se encuentren en el país caribeño a que se marchen mientras “haya vuelos comerciales disponibles” y en este sentido ha asegurado que el Ejecutivo “está trabajando con las aerolíneas para ayudar a los canadienses a regresar a casa, y los funcionarios consulares (...) están listos para brindar asistencia a quien la necesite”.

    Este mismo lunes la aerolínea Air Canada suspendió sus trayectos a Cuba y anunció que durante los siguientes días estaría operando “vuelos vacíos hacia el sur para recoger a cerca de 3.000 pasajeros” para trasladarlos de vuelta al país norteamericano.

    En su anuncio, la cartera diplomática ha alegado asimismo la creciente escasez de “electricidad y artículos de primera necesidad, como alimentos, agua y medicamentos”, mientras que la disponibilidad de combustible es “limitada u difícil de predecir”.

    En particular, ha advertido de que, a consecuencia de la situación, se pueden producir “delitos menores, como carterismo y robo de bolsos”, así como agresiones, si bien ha matizado que “los delitos violentos no son frecuentes”.

    Esta actualización de los consejos de viaje del Ministerio de Exteriores canadiense se produce mientras la Administración de Donald Trump ha estrechado aún más el bloqueo amenazando con aranceles a los países que suministren combustible a la isla, una situación denunciada por distintos países, incluidos Rusia, China y México.

    En particular, las autoridades chinas y mexicanas han asegurado que seguirán enviando ayuda a la isla, mientras el Kremlin ha confirmado contactos con La Habana para contrarrestar lo que ha tachado de “técnicas asfixiantes” de Washington.

    Más sobre:CanadáCubaEstados Unidos

