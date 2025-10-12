SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que su país no dialogará con gobiernos “que atacan y sancionan al pueblo iraní”, pero respaldó “toda iniciativa que ponga fin a la ocupación y al sufrimiento palestino”.

Por 
Roberto Martínez
Cómo Irán encontró lagunas en las defensas aéreas de Israel. Foto: archivo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, emitió este domingo un enérgico pronunciamiento respecto a la crisis en Gaza, coincidiendo con las últimas horas previas a la aplicación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, que contempla el primer intercambio de prisioneros y rehenes desde el inicio del conflicto.

“Irán agradece la invitación del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi para asistir a la Cumbre de Sharm el-Sheikh. Sin embargo, ni el presidente (Masoud) Pezeshkian ni yo podemos mantener diálogo con gobiernos que han atacado al pueblo iraní y continúan amenazándonos y sancionándonos”, señaló Araghchi a través de una publicación en su cuenta de X.

Pese a que el canciller declinó asistir a la cumbre prevista para este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para la firma del acuerdo de alto el fuego, enfatizó que su país respaldará cualquier iniciativa que ponga fin al “genocidio en Gaza” y que expulse a las fuerzas de ocupación israelíes.

Asimismo, afirmó que los palestinos “tienen pleno derecho a ejercer su autodeterminación” y que “todos los Estados tienen hoy más que nunca la obligación de asistirlos en su causa legítima”.

En su declaración, difundida por la cancillería iraní, Araghchi defendió la posición de Irán como un actor clave para la estabilidad regional.

“Irán ha sido y seguirá siendo una fuerza vital por la paz en la región. A diferencia del genocida régimen israelí, Irán no busca guerras eternas -particularmente a costa de sus supuestos aliados-, sino paz, prosperidad y cooperación duraderas”, remarcó.

El mensaje se produce mientras Egipto, Qatar y Naciones Unidas median para garantizar que mañana lunes se concrete el intercambio humanitario que forma parte de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, alcanzado la semana pasada.

Instagram @araghchi

Acuerdo marca un punto de inflexión

El pacto -acordado tras meses de negociaciones- contempla un alto al fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza y la liberación de 250 prisioneros palestinos a cambio de 48 rehenes israelíes, de los cuales 20 se encuentran con vida.

De concretarse, sería el avance más significativo desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, cuando el ataque de Hamas al sur de Israel dejó 1.139 muertos y 251 personas secuestradas, según cifras oficiales israelíes.

En el lado palestino, el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamas, reporta más de 67.800 muertes, cifras que Naciones Unidas considera en términos generales como verosímiles. Además, la ONU confirmó que la población gazatí atraviesa un estado de hambruna generalizada, con desnutrición aguda y muertes por inanición.

A mediados de septiembre, un comité independiente de la ONU concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza, una acusación rechazada por Tel Aviv y por Washington, pero que ha reforzado el aislamiento diplomático del gobierno israelí en gran parte del mundo árabe y global sur.

Mientras tanto, los gobiernos de la región observan con cautela un proceso que, de mantenerse, podría abrir una nueva etapa diplomática en Medio Oriente, aunque la desconfianza entre las partes sigue siendo profunda tras un año de guerra y más de 68 mil víctimas fatales.

Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránIsraelHamasAbbas AraghchiEgiptoMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

3.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes
Chile

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20

El quinto representante africano en el Mundial: Ghana se impone con holgura en su grupo y clasifica a Norteamérica 2026

La cabeza de Mary Valencia instala a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas
Mundo

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen