Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, dijo el domingo que estaba dispuesto a reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero que Rusia no abandonaría sus condiciones fundamentales para poner fin a la guerra de Ucrania.

Los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por mediar para poner fin a la guerra de Ucrania han fracasado hasta ahora, y el mes pasado canceló abruptamente una cumbre prevista con el presidente Vladimir Putin en Budapest.

El Kremlin había desestimado el viernes las especulaciones de que Lavrov, hubiera perdido el favor de Putin cuando fracasaron los planes de la cumbre después de que el ministerio de Lavrov enviara un mensaje indicando que Moscú no estaba dispuesto a ceder en sus exigencias sobre Ucrania.

Todo comenzó cuando Lavrov, de 75 años, un veterano diplomático de la era soviética conocido por su enérgico estilo de negociación, fue el único miembro permanente del Consejo de Seguridad ausente en la reunión con Putin la semana pasada, en la que se discutió la posibilidad de preparar ensayos nucleares en respuesta a actividades similares por parte de Estados Unidos, informó el diario Kommersant. Según fuentes del corresponsal del Kremlin, Andrei Kolesnikov, el ministro de Asuntos Exteriores “estuvo ausente de mutuo acuerdo”.

El 4 de noviembre, Putin ordenó el envío de una delegación rusa de cinco miembros a la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, del 20 al 24 de noviembre. El documento designa al subjefe de gabinete de la Administración Presidencial, Maxim Oreshkin, como jefe de la delegación, aunque Lavrov ha ocupado este cargo en las cumbres del G20 desde 2021

Durante dos semanas consecutivas, el Ministerio de Asuntos Exteriores tampoco ha revelado los planes de viaje ni los compromisos orales de Lavrov para esta semana que comienza.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Teherán, Irán, el 25 de febrero de 2025. Foto: Archivo Majid Asgaripour

En 2025, debido a una orden de la CPI, Putin no pudo viajar a Brasil para la cumbre de los BRICS. Y en 2022, faltó a la cumbre del G20 en Bali. En ambos casos, Lavrov encabezó la delegación rusa.

Y a diferencia de años anteriores, Lavrov tampoco participó en la Cumbre de Asia Oriental (EAS), que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, del 26 al 28 de octubre. Por instrucciones de Putin , el viceprimer ministro Alexei Overchuk encabezó la delegación rusa. El documento que autorizaba el envío de la delegación tenía fecha del 27 de octubre.

Todos estos acontecimientos alimentaron las especulaciones de que Lavrov, quien ha sido ministro de Asuntos Exteriores durante más de dos décadas, podría haber caído en desgracia ante Putin debido al fracaso de los planes para la cumbre de Budapest.

Al preguntársele el viernes si Lavrov tenía problemas con Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, descartó la idea. “Les daré una respuesta breve: no hay nada cierto en esos informes”, dijo Peskov a los periodistas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, el asesor de Seguridad Nacional saudí, Mosaad bin Mohammad Al-Aiban, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior del presidente ruso Vladimir Putin, Yuri Ushakov, en el Palacio de Diriyah, en Riad, Arabia Saudita, el 18 de febrero de 2025. Foto: Archivo Evelyn Hockstein

Al pedírsele que confirmara que Lavrov continuaría trabajando en su puesto actual, Peskov añadió: “Absolutamente. Lavrov sigue trabajando como ministro de Asuntos Exteriores, por supuesto”.

Lavrov habló por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el 20 de octubre para discutir la posible cumbre, días después de que Trump la anunciara tras una llamada telefónica con Putin.

Al día siguiente, Trump declaró que no quería celebrar una reunión que sería “una pérdida de tiempo”. Más tarde afirmó que había cancelado la cumbre porque “simplemente no le parecía correcto”.

Tras la fallida conversación con Rubio, el propio Lavrov volvió a hablar de un “régimen nazi” en Kiev y exigió que se abordaran las “causas profundas del conflicto”. Un alto el fuego inmediato resultaría en que la mayor parte de Ucrania “permaneciera bajo el control de un régimen nazi”, y Occidente volvería a «bombardear» a las Fuerzas Armadas ucranianas con armas para “acciones terroristas en forma de ataques contra la infraestructura civil rusa”, afirmó Lavrov.

Trump ha buscado un acercamiento con Moscú y celebró una cumbre con Putin en Alaska en agosto. Sin embargo, ha respaldado los llamamientos a un alto el fuego inmediato en Ucrania con las fuerzas en sus posiciones actuales, mientras que Moscú ha declarado que quiere que Kiev ceda más territorio.

Reuters y otros medios informaron que Washington canceló la nueva cumbre después de que el ministerio de Lavrov enviara un mensaje indicando que Moscú no estaba dispuesto a ceder en sus exigencias de línea dura sobre Ucrania. El diario Financial Times citó a una fuente que sugería que la conversación de Lavrov con Rubio había disuadido a Washington. “Lavrov está claramente cansado y parece pensar que tiene cosas mejores que hacer que relacionarse con Estados Unidos, independientemente de lo que quiera Putin”, citó el FT a la fuente.

FILE - Russian President Vladimir Putin and Foreign Minister Sergei Lavrov walk past honour guards as they attend a ceremony to receive diplomatic credentials from newly appointed foreign ambassadors at the Kremlin in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 11, 2018. In the wake of the 2022 invasion of Ukraine, U.S. sanctions are targeting Putin and a handful of individuals believed to be among his closest security advisers, including Lavrov. (Sergei Karpukhin/Pool Photo via AP, File) Sergei Karpukhin

Poco después del fracaso de la cumbre, Estados Unidos impuso sanciones a los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil, citando la “falta de interés serio en el proceso de paz” para poner fin a la guerra dirigida por Moscú en Ucrania.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, sugirió el viernes que el artículo del FT se había publicado para avivar la especulación, lo cual no beneficiaba a Moscú y formaba parte de lo que ella denominó una guerra híbrida contra Rusia.

Putin ha dejado claro que, aparte del tema de Ucrania, cree que un acercamiento entre Moscú y Washington redunda en el interés nacional de Rusia y es importante para la seguridad mundial, ya que ambos países poseen vastos arsenales nucleares.