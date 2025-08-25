SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Caso Epstein: acusadora del magnate tendrá libro póstumo mientras exsocia busca vincular a Lady Di en escándalo

“Nobody’s Girl”, en la que Virginia Giuffre había estado trabajando antes de su muerte, se publicará este otoño.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en marzo de 2005. Foto: Archivo

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las acusadoras más destacadas de Jeffrey Epstein, se publicarán en otoño, según anunció la editorial Alfred A. Knopf.

Giuffre, quien murió por suicidio en abril a los 41 años, había estado trabajando en “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” (La chica de nadie: Memoria de supervivencia al abuso y la lucha por la justicia), junto con la galardonada autora y periodista Amy Wallace.

El libro de 400 páginas se publicará el 21 de octubre, según The Associated Press, que calificó las memorias de “implacables”.

El comunicado de la editorial incluye un correo electrónico de Giuffre a Wallace unas semanas antes de su muerte, en el que expresaba su sincero deseo de que las memorias se publicaran independientemente de sus circunstancias.

Virginia Giuffre, la mujer que denunció la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

“El contenido de este libro es crucial, ya que busca arrojar luz sobre las fallas sistémicas que permiten la trata de personas vulnerables a través de las fronteras”, dice el correo electrónico. “Es imperativo que se comprenda la verdad y que se aborden las cuestiones relacionadas con este tema, tanto por el bien de la justicia como por el de la conciencia”.

Giuffre había sido hospitalizada tras un grave accidente el 24 de marzo, dijo Knopf, y envió el correo electrónico el 1 de abril. Murió el 25 de abril en su granja en Australia Occidental, donde había vivido durante varios años.

“En caso de mi fallecimiento, me gustaría asegurarme de que NOBODY’S GIRL se publique. Creo que tiene el potencial de impactar muchas vidas y fomentar el debate necesario sobre estas graves injusticias”, le escribió a Wallace.

El libro de 400 páginas se publicará el 21 de octubre.

Giuffre había declarado a menudo que, a principios de la década de 2000, cuando era adolescente, se vio atrapada en la red de tráfico sexual de Epstein y fue explotada por el príncipe Andrés de Gran Bretaña y otros hombres influyentes.

Epstein fue encontrado muerto en una celda de la ciudad de Nueva York en 2019, en lo que los investigadores describieron como un suicidio. Su exnovia, Ghislaine Maxwell, fue condenada a finales de 2021 por tráfico sexual y otros cargos.

El príncipe Andrés ha negado las acusaciones de Giuffre. En 2022, la mujer y el hijo de Isabel II llegaron a un acuerdo extrajudicial después de que ella lo demandara por agresión sexual.

En 2023, el New York Post informó que Giuffre había llegado a un acuerdo millonario con una editorial no revelada. Todd Doughty, portavoz de Knopf, declaró que inicialmente aceptó un contrato se siete cifras con Penguin Press, pero que optó por Knopf después de que la editorial contratara a Emily Cunningham como editora ejecutiva el año pasado.

Virginia Giuffre junto al príncipe Andrés.

La declaración de Knopf afirma que el libro contiene “nuevos detalles íntimos, perturbadores y desgarradores sobre su tiempo con Epstein, Maxwell y sus numerosos amigos conocidos, incluido el príncipe Andrés, de quien habla públicamente por primera vez desde su acuerdo extrajudicial en 2022”.

El editor jefe de Knopf, Jordan Pavlin, afirmó que “Nobody’s Girl” fue un viaje “crudo e impactante” y “la historia de un espíritu feroz que lucha por liberarse”.

Doughty se negó a proporcionar más detalles sobre los asociados de Epstein que aparecen en “Nobody’s Girl”, pero confirmó que Giuffre no hizo “ninguna acusación de abuso contra (Donald) Trump”, quien continúa enfrentando preguntas sobre el financiero caído en desgracia y su examigo.

El nombre de Giuffre ha seguido apareciendo en titulares, incluso después de su muerte. En julio, el presidente Donald Trump declaró a la prensa que Epstein la había “robado” de Mar-a-Lago, su club privado en Florida, donde ella trabajaba. Giuffre alegó haber sido contactada por Maxwell y contratada como masajista para Epstein. Maxwell ha negado las acusaciones de Giuffre.

“No quiero hablar mal de Diana”

Y el príncipe Andrés no es el único miembro de la realeza británica que ha sido vinculado al caso Epstein. Según el Daily Mail, Ghislaine Maxwell ha intentado descaradamente arrastrar a la fallecida princesa Diana al escándalo que rodea a su expareja y pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

La socialité británica afirmó que la Princesa de Gales fue “preparada” para una cita con Epstein.

Ghislaine Maxwell afirmó que la Princesa de Gales fue “preparada” para una cita con Epstein.

En los cientos de páginas de registros publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes, Maxwell -quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar niñas para que Epstein abusara sexualmente de ellas- dijo que creía que el financiero había viajado a Reino Unido para reunirse con Lady Di.

Maxwell dijo que Epstein había ido a un “gran evento” en Reino Unido sin ella, lo que, según ella, era inusual ya que Londres era su “ciudad natal”.

“No sé si se sentó con Diana o si se reunió con ella y ya la conocía. No lo sé, pero creo que esto lo organizó (una de las confidentes de Diana)”, señaló.

Y añadió: “No sé si ella estaba siendo preparada como cita para él, tal vez porque ella estaba… No quiero hablar mal de Diana, pero… no voy a hacer eso”.

Según el Daily Mail, Maxwell dijo que Epstein había vivido en Londres durante un tiempo en la década de 1980, donde conocía a “gente elegante de la alta sociedad”, incluida una amiga de Diana.

Maxwell no pudo decirle al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, cuándo habría tenido lugar la reunión, incluso sugirió que pudo haber sido a principios de la década de 2000, a pesar de que Lady Di murió en 1997.

La reunión entre Blanche y Maxwell se produjo el mes pasado, mientras la traficante sexual convicta busca el indulto de Donald Trump.

Más sobre:Jeffrey EpsteinGhislaine MaxwellVictoria GiuffreLady DiPríncipe AndrésTodd BlancheDonald TrumpMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias

Leitao y reclutamiento de menores para cometer delitos: “Vamos a focalizar acciones en algunos barrios priorizados”

Presidente de Evópoli lanza crítica a comando de Matthei y pide que cambios en equipos “no se estén comentando por la prensa”

Hamas acusa a Israel de un nuevo crimen de guerra por ataque “deliberado” sobre médicos y periodistas

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

5.
Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”
Chile

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Leitao y reclutamiento de menores para cometer delitos: “Vamos a focalizar acciones en algunos barrios priorizados”

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias
Negocios

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias

Álvaro García reafirma el compromiso fiscal del gobierno y responde a Lautaro Carmona por críticas a Marcel

El dólar avanza luego del desplome marcado por el simposio de Jackson Hole en Estados Unidos

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile
Tendencias

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos

Cómo es la nueva laptop con pantalla enrollable disponible en Chile

Escándalo en el US Open: Daniil Medvedev estalla tras la interrupción de un fotógrafo en un momento clave
El Deportivo

Escándalo en el US Open: Daniil Medvedev estalla tras la interrupción de un fotógrafo en un momento clave

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”

Pablo del Río, agente de Jorge Almirón: “Le aconsejaron acogerse a la ley Karin; no lo hizo por respeto a Colo Colo”

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda
Mundo

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda

Caso Epstein: acusadora del magnate tendrá libro póstumo mientras exsocia busca vincular a Lady Di en escándalo

Hamas acusa a Israel de un nuevo crimen de guerra por ataque “deliberado” sobre médicos y periodistas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo