Caso Epstein: acusadora del magnate tendrá libro póstumo mientras exsocia busca vincular a Lady Di en escándalo

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las acusadoras más destacadas de Jeffrey Epstein, se publicarán en otoño, según anunció la editorial Alfred A. Knopf.

Giuffre, quien murió por suicidio en abril a los 41 años, había estado trabajando en “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” (La chica de nadie: Memoria de supervivencia al abuso y la lucha por la justicia), junto con la galardonada autora y periodista Amy Wallace.

El libro de 400 páginas se publicará el 21 de octubre, según The Associated Press, que calificó las memorias de “implacables”.

El comunicado de la editorial incluye un correo electrónico de Giuffre a Wallace unas semanas antes de su muerte, en el que expresaba su sincero deseo de que las memorias se publicaran independientemente de sus circunstancias.

Virginia Giuffre, la mujer que denunció la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

“El contenido de este libro es crucial, ya que busca arrojar luz sobre las fallas sistémicas que permiten la trata de personas vulnerables a través de las fronteras”, dice el correo electrónico. “Es imperativo que se comprenda la verdad y que se aborden las cuestiones relacionadas con este tema, tanto por el bien de la justicia como por el de la conciencia”.

Giuffre había sido hospitalizada tras un grave accidente el 24 de marzo, dijo Knopf, y envió el correo electrónico el 1 de abril. Murió el 25 de abril en su granja en Australia Occidental, donde había vivido durante varios años.

“En caso de mi fallecimiento, me gustaría asegurarme de que NOBODY’S GIRL se publique. Creo que tiene el potencial de impactar muchas vidas y fomentar el debate necesario sobre estas graves injusticias”, le escribió a Wallace.

Giuffre había declarado a menudo que, a principios de la década de 2000, cuando era adolescente, se vio atrapada en la red de tráfico sexual de Epstein y fue explotada por el príncipe Andrés de Gran Bretaña y otros hombres influyentes.

Epstein fue encontrado muerto en una celda de la ciudad de Nueva York en 2019, en lo que los investigadores describieron como un suicidio. Su exnovia, Ghislaine Maxwell, fue condenada a finales de 2021 por tráfico sexual y otros cargos.

El príncipe Andrés ha negado las acusaciones de Giuffre. En 2022, la mujer y el hijo de Isabel II llegaron a un acuerdo extrajudicial después de que ella lo demandara por agresión sexual.

En 2023, el New York Post informó que Giuffre había llegado a un acuerdo millonario con una editorial no revelada. Todd Doughty, portavoz de Knopf, declaró que inicialmente aceptó un contrato se siete cifras con Penguin Press, pero que optó por Knopf después de que la editorial contratara a Emily Cunningham como editora ejecutiva el año pasado.

Virginia Giuffre junto al príncipe Andrés.

La declaración de Knopf afirma que el libro contiene “nuevos detalles íntimos, perturbadores y desgarradores sobre su tiempo con Epstein, Maxwell y sus numerosos amigos conocidos, incluido el príncipe Andrés, de quien habla públicamente por primera vez desde su acuerdo extrajudicial en 2022”.

El editor jefe de Knopf, Jordan Pavlin, afirmó que “Nobody’s Girl” fue un viaje “crudo e impactante” y “la historia de un espíritu feroz que lucha por liberarse”.

Doughty se negó a proporcionar más detalles sobre los asociados de Epstein que aparecen en “Nobody’s Girl”, pero confirmó que Giuffre no hizo “ninguna acusación de abuso contra (Donald) Trump”, quien continúa enfrentando preguntas sobre el financiero caído en desgracia y su examigo.

El nombre de Giuffre ha seguido apareciendo en titulares, incluso después de su muerte. En julio, el presidente Donald Trump declaró a la prensa que Epstein la había “robado” de Mar-a-Lago, su club privado en Florida, donde ella trabajaba. Giuffre alegó haber sido contactada por Maxwell y contratada como masajista para Epstein. Maxwell ha negado las acusaciones de Giuffre.

“No quiero hablar mal de Diana”

Y el príncipe Andrés no es el único miembro de la realeza británica que ha sido vinculado al caso Epstein. Según el Daily Mail, Ghislaine Maxwell ha intentado descaradamente arrastrar a la fallecida princesa Diana al escándalo que rodea a su expareja y pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

La socialité británica afirmó que la Princesa de Gales fue “preparada” para una cita con Epstein.

En los cientos de páginas de registros publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes, Maxwell -quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar niñas para que Epstein abusara sexualmente de ellas- dijo que creía que el financiero había viajado a Reino Unido para reunirse con Lady Di.

Maxwell dijo que Epstein había ido a un “gran evento” en Reino Unido sin ella, lo que, según ella, era inusual ya que Londres era su “ciudad natal”.

“No sé si se sentó con Diana o si se reunió con ella y ya la conocía. No lo sé, pero creo que esto lo organizó (una de las confidentes de Diana)”, señaló.

Y añadió: “No sé si ella estaba siendo preparada como cita para él, tal vez porque ella estaba… No quiero hablar mal de Diana, pero… no voy a hacer eso”.

Según el Daily Mail, Maxwell dijo que Epstein había vivido en Londres durante un tiempo en la década de 1980, donde conocía a “gente elegante de la alta sociedad”, incluida una amiga de Diana.

Maxwell no pudo decirle al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, cuándo habría tenido lugar la reunión, incluso sugirió que pudo haber sido a principios de la década de 2000, a pesar de que Lady Di murió en 1997.

La reunión entre Blanche y Maxwell se produjo el mes pasado, mientras la traficante sexual convicta busca el indulto de Donald Trump.