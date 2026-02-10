SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    Las declaraciones del gigante asiático llegan en medio de la escasez de combustible que afecta al país.

    Europa Press
    Imagen referencial. Alexandre Meneghini

    El Gobierno de China ha recalcado este martes su “firme apoyo” a Cuba y ha criticado la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla, en medio de la escasez de combustible a raíz del bloqueo de Estados Unidos a los envíos desde Venezuela tras su ataque de enero contra el país sudamericano y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

    “China apoya firmemente a Cuba en su protección de la soberanía nacional y la seguridad, y se opone a la interferencia extranjera”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha destacado que Pekín “rechaza firmemente las acciones y prácticas inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo”.

    “China dará, como siempre, apoyo y asistencia, dentro de nuestras capacidades”, ha sostenido, al tiempo que ha manifestado que Pekín no cuenta por ahora con informaciones que apunten a la presencia de chinos atrapados en Cuba por la suspensión de vuelos a causa de la escasez de combustible para aviones, según ha informado el diario chino ‘Global Times’.

    Las palabras de Lin han llegado un día después de que el Kremlin confirmara contactos con La Habana para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump haya estrechado aún más el bloqueo amenazando con aranceles a los países que suministren combustible a la isla.

    Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afeó el lunes a Estados Unidos las “injustas” presiones que ejerce para entorpecer la entrega de petróleo a Cuba y aseguró que las autoridades seguirán trabajando a través de los cauces diplomáticos para reanudar estos envíos, después de que México anunciara el envío de ayuda humanitaria a la isla a través de dos buques de la Armada, en los que se transportaron unas 814 toneladas de víveres.

