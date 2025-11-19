BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

    La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, ha señalado que aquellas afirmaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, son “una grave injerencia en los asuntos internos de China”, además de socavar las normas de la convivencia internacional.

    Por 
    Europa Press
    Primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

    El gobierno chino ha advertido este miércoles a Japón de que si no retira sus comentarios sobre Taiwán, relacionados con la posibilidad de intervenir militarmente si Beijing atacaba la isla, responderán con medidas severas, una vez se ha confirmado ya la suspensión de las importaciones de marisco japonés.

    La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, ha señalado que aquellas afirmaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, son “una grave injerencia en los asuntos internos de China”, además de socavar las normas de la convivencia internacional.

    En ese sentido, la portavoz ha valorado que Japón “no puede asumir la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales ni tampoco tiene derecho a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

    Mientras tanto, la portavoz ha confirmado la suspensión de las importaciones de marisco japonés, después de que Tokio no haya cumplido su parte del trato ofreciendo garantías de seguridad de estos productos, según recoge ‘China Daily’.

    Mao ha señalado que el asunto responde a esta cuestión técnica, pero ha matizado que el descontento de la población china por las “erróneas” palabras de Takaichi han cerrado los mercados a estos productos aunque se hubieran exportado.

    Más sobre:MundoJapónChinaTaiwán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia

    Google lanza Gemini 3, su IA más potente hasta ahora

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?

    Irán lamenta que Trump apueste por la “fuerza” y condiciona tratar el tema nuclear con recibir un trato “justo”

    Violenta encerrona en Renca: sujetos amenazaron y golpearon a pareja para robar su vehículo

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 19 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 19 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Violenta encerrona en Renca: sujetos amenazaron y golpearon a pareja para robar su vehículo
    Chile

    Violenta encerrona en Renca: sujetos amenazaron y golpearon a pareja para robar su vehículo

    Temblor hoy, miércoles 19 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comisión política de Evópoli sugiere apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta

    Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia
    Negocios

    Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia

    Google lanza Gemini 3, su IA más potente hasta ahora

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?
    Tendencias

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Realidad virtual e innovación: el nuevo modelo de rehabilitación de ACV que es pionero en Chile y el mundo

    “Algunas veces lo he querido más, otras veces menos”: figura del Betis revela fuertes roces con Manuel Pellegrini
    El Deportivo

    “Algunas veces lo he querido más, otras veces menos”: figura del Betis revela fuertes roces con Manuel Pellegrini

    Un quiebre previsto: los detalles de las tensas 48 horas que casi borran a Alejandro Tabilo de la Copa Davis

    ¿Se va o se queda? Las definiciones de Esteban Pavez en Colo Colo tras la polémica por elogiar a la UC

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grabada en un muro y con guiño a The Beatles: la historia de Wonderwall, el himno de Oasis que hoy sacudirá a Santiago
    Cultura y entretención

    Grabada en un muro y con guiño a The Beatles: la historia de Wonderwall, el himno de Oasis que hoy sacudirá a Santiago

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y hubo show de drones como previa al concierto de Oasis

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias
    Mundo

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

    Irán lamenta que Trump apueste por la “fuerza” y condiciona tratar el tema nuclear con recibir un trato “justo”

    La Justicia argentina pide confiscar los bienes de Cristina Fernández por el caso Vialidad

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?