    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, ha pedido a las partes que eviten extender aún más el conflicto y se abstengan de provocaciones.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El Gobierno de China ha llamado este martes a la calma y ha instado a reforzar el diálogo en respuesta al supuesto ataque que en la víspera las fuerzas ucranianas lanzaron contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, extremo negado por Kiev y motivo para Moscú para replantearse la negociación.

    El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, ha pedido a las partes que eviten extender aún más el conflicto, la escalada de las hostilidades y se abstengan de provocaciones para crear así las condiciones necesarias para alcanzar “una solución política de la crisis”, recoge Global Times.

    Por su parte, otros líderes de la región como el primer ministro indio, Narendra Modi, o su par pakistaní, Shehbaz Sharif, también han expresado su preocupación y han pedido a las partes contención para no echar por tierra las negociaciones.

    “Los esfuerzos diplomáticos en curso ofrecen la vía más viable para poner fin a las hostilidades y lograr la paz. Instamos a todos los involucrados a que se mantengan centrados en estos esfuerzos y eviten cualquier acción que pueda socavarlos”, ha pedido el Modi, en un mensaje en su cuenta de X.

    Por su parte, para Sharif, “este acto atroz constituye una grave amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad”, especialmente en un momento en el que se están llevando a cabo negociaciones. Pakistán ha condenado el presunto ataque y ha expresado su solidaridad hacia el presidente Putin y el pueblo de Rusia.

    “Reiteramos nuestro firme rechazo a todas las formas de violencia y a todos los actos destinados a socavar la seguridad y amenazar la paz”, ha escrito Sharif en X.

    En la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que las fuerzas ucranianas lanzaron en la noche del 28 al 29 de diciembre hasta 91 drones -si bien fueron interceptados- contra la residencia presidencial de Vladimir Putin en Nóvgorod, en el noroeste de Rusia.

    Lavrov remarcó que estos hechos no van a sacar a Rusia de la mesa de negociación con Estados Unidos, aunque sí pueden modificar las posiciones de Moscú en la misma.

