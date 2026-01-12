SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump

    “Nos oponemos al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, señalaron desde el Gobierno de China.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de China ha expresado este lunes su rechazo a una “interferencia” extranjera en los asuntos de Irán, ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible ataque contra el país centroasiático ante la represión de las protestas de los últimos días contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

    “Siempre nos hemos opuesto a la interferencia en los asuntos internos de otros países y siempre hemos mantenido que la soberanía y la seguridad de todos los países debe contar con protección total bajo el Derecho Internacional”, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, tras ser preguntada por las amenazas de Trump contra Irán.

    “Nos oponemos al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, ha señalado durante una rueda de prensa. “Instamos a todas las partes a intensificar sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Próximo”, ha añadido.

    Así, la portavoz de la diplomacia del gigante asiático ha expresado el deseo de Beijing de que “el Gobierno y el pueblo de Irán puedan superar las dificultades actuales y mantener la estabilidad nacional”, según ha recogido el diario chino ‘Global Times’.

    El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este mismo lunes que las manifestaciones contra derivaron en violencia para dar una “excusa” a Estados Unidos para intervenir, después de Trump haya amenazado con hacerlo ante la represión de las movilizaciones, que habrían dejado más de 500 muertos, según la organización no gubernamental HRANA, con sede en Estados Unidos.

    La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes -con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial-, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.

    Más sobre:ChinaIránEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    Lo más leído

    1.
    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    2.
    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    3.
    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    4.
    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    5.
    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin
    Chile

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin

    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”
    Negocios

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile
    Tendencias

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”

    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?
    Mundo

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    El presidente de Perú defiende la captura de Maduro por parte de Estados Unidos pero pide “un proceso democrático”

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil