Mundo

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

El incidente ha provocado retrasos este sábado en varios puntos del continente, incluidos los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.

Por 
Europa Press
Viajeros en el aeropuerto de Heathrow, Londres, el 13 de julio de 2022. Foto: Archivo Alberto Pezzali

Un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos ha provocado retrasos este sábado en varios puntos del continente, incluidos los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.

El aeropuerto de Bruselas ha indicado en un comunicado que “en la noche del viernes 19 de septiembre se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas”.

“Esto significa que, por el momento, solo es posible facturar y embarcar manualmente. El proveedor del servicio está trabajando activamente en el problema e intentando resolverlo lo antes posible”, ha manifestado.

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow ha apuntado en su cuenta en la red social X que “Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen”.

“Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar”, ha afirmado, al tiempo que ha resaltado que “hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones”.

En esta línea, Aeropuerto Berlín-Brandenburgo ha publicado un breve aviso en su página web en el que subraya que “debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación”. “Trabajamos para una solución rápida”, ha agregado.

Por el momento no está claro si el ciberataque ha causado interrupciones o afectaciones en otros aeropuertos del continente, sin que ningún grupo haya reivindicado la autoría de este ataque informático.

