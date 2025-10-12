Cifran en 16 las víctimas fatales tras explosión en fábrica de municiones en Tennessee

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, cifró en 16 el número de víctimas fatales tras la explosión masiva que destruyó el edificio de Accurate Energetic System de Tennessee, Estados Unidos, poco después de confirmar que ninguno de los presentes en la fábrica en el momento del accidente había sido encontrado con vida.

“Les puedo decir que hemos notificado a las 16 familias de las personas que consideramos involucradas en esta situación, en esta tragedia”, declaró Davis en una conferencia de prensa.

En un primer momento, las autoridades informaron de 19 desaparecidos tras las primeras investigaciones sobre quiénes se podían encontrar en la industria que fabricaba explosivos militares y de demolición, después de la “detonación masiva” que redujo toda su instalación a escombros.

En la mañana de este sábado la cifra se redujo a 18, para horas después confirmar que fueron 16 los fallecidos. “Hemos podido localizar y determinar que una de esas personas (...) no se encontraba en el lugar”, detalló el sheriff.

En anteriores declaraciones a los medios, la autoridad descartó la posibilidad de encontrar sobrevivientes. “Le puedo decir que más de 300 personas han estado revisando cada pulgada de estas instalaciones y hasta el momento no hemos encontrado supervivientes”, indicó.

La explosión ocurrió en la mañana del viernes -alrededor de las 7.45 hora local- en la empresa que producía C-4, TNT y otras municiones militares y comerciales de alto grado, que también eran almacenados en el lugar. Esta fue tan poderosa que hizo temblar casas a kilómetros, dejando escombros carbonizados y vehículos destrozados en una vasta zona.