Clarence Jones, exasesor y escritor de discursos de Martin Luther King: “El Partido Demócrata solo puede ser exitoso si atrae a votantes negros”

Clarence B. Jones (Filadelfia, 1931) tenía 29 años cuando conoció a Martin Luther King Jr., dos años mayor y a quien acompañó primero como su asesor político y luego como su abogado personal. Más tarde, y por algo fortuito, Jones se convirtió en el escritor de los discursos de MLK durante siete años, hasta el día de su asesinato, el 4 de abril de 1968.

A fines de agosto de 1963, Jones asesoró a MLK en su famoso discurso para la Marcha de Washington por el Trabajo y la Libertad (“Yo tengo un sueño”), que luego se convertiría en la más recordada manifestación por los derechos civiles en Estados Unidos.

“Mi contribución a ese discurso se remonta a los siete primeros párrafos y eso ocurrió porque el doctor King y su esposa habían ido a Washington unos dos o tres días antes y se estaban quedando en el Hotel Willard al igual yo. Así que el martes en la noche, previo al discurso, algunos de sus asesores más cercanos se pusieron en contacto conmigo e insistieron que querían que tuviéramos una conversación de último minuto. Nos reunimos, tomó notas sobre lo que se sugería del discurso y luego tomamos el ascensor juntos. Le entregué un cuadernillo amarillo que tenía algunas cosas que había escrito para él, le dije: ‘Esto es lo que he escrito. Es una sugerencia sobre cómo tú podrías comenzar el discurso, puedes usarlo o no’. No fue hasta que oí su discurso, al día siguiente, que le dije a alguien: ‘¡Oh, por Dios! Él tiene que haber estado muy cansado y decidió usar los siete primeros párrafos del discurso que había escrito. Y él le agregó su propio material”, cuenta a La Tercera en una entrevista realizada en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado. La transmisión de ese diálogo tendrá lugar el lunes a las 18.00 a través de UAH TV Digital. Jones es profesor y director adjunto del Instituto para la No Violencia y Justicia Social y miembro de la U. de San Francisco, que pertenece a la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, al igual que la UAH.

“Lo que generalmente no se sabe es que el 80% del discurso fue improvisado. Puso el texto escrito al lado, porque su cantante de gospel favorita, Mahalia Jackson, estaba sentada en la plataforma y ella le gritó mientras él estaba leyendo su texto: ‘¡Martin, cuéntales sobre el sueño!’ Ella había escuchado la frase: Tengo un sueño, pero en un contexto diferente, en un discurso en junio, en Detroit”, añade.

Estados Unidos vive momentos complejos en cuanto a asuntos raciales. De hecho, Joe Biden eligió como compañera de fórmula a Kamala Harris, que es negra. ¿Cómo evalúa esa candidatura a la Vicepresidencia?

Soy un pragmático a nivel político. No sé lo que Biden tiene en mente, pero él puede leer y puede contar. Creo que no hay posibilidad de que el Partido Demócrata pueda ser exitoso a menos que atraigan un flujo de respaldo de la base de sus votantes y esa base son los votantes afroamericanos y mujeres blancas especialmente y asiáticas. Biden podría pensar que sus antecedentes como vicepresidente de Barack Obama fueron los que hicieron que lo eligieran como nominado demócrata, pero no: fueron los votantes negros. Así que es lo suficientemente inteligente decir: ‘Quiero asegurarme de que tengo una oportunidad para ganar’. Joe Biden no es estúpido.

El asesinato de George Floyd gatilló una serie de protestas en Estados Unidos, volvió a poner el tema racial en la agenda y el movimiento Black Lives Matter consiguió gran fuerza ¿Esto es circunstancial como en otras ocasiones o esta vez es diferente?

Quiero que entiendas y quiero que lo escuches de mí, de alguien que trabajó tan cercanamente, con el mayor líder del siglo XX del movimiento de derechos civiles, el doctor Martin Luther king Jr. Lo que ha hecho el Movimiento Black Lives Matter ha sido transformador. Ellos han reunido a una coalición de personas de diferente color y sexo, que es mucho mayor y amplio que lo que nosotros fuimos capaces de lograr. Incluso en la cúspide de nuestro movimiento de derechos civiles siempre fue sustantivamente un movimiento con una base de afroamericanos con la participación de blancos dedicados, la mayoría de ellos eran judíos que trabajaron con nosotros. Pero es el primer movimiento que he visto sobre un problema como Black Lives Matter donde la mayoría de las personas que participa no son negros, sino que blancos o cafés y asiáticos. Es un movimiento que tiene el mayor porcentaje de participación de personas blancas, en un movimiento social, algo que nunca había ocurrido en la historia de Estados Unidos.

En el contexto de las protestas raciales ha surgido un movimiento que pide desfinanciar a la policía, ¿cómo evalúa esto?

Entiendo profundamente lo que significa desfinanciar a la policía. Lo que realmente están pidiendo es responsabilidad de los actos de la policía. Ellos lo están mirando a corto plazo: ¿cómo somos capaces de controlar a la policía? Sabemos que en esta sociedad la plata es importante. Así que si no le damos dinero, la policía no puede continuar perpetuando lo que vimos con George Floyd. Ellos están pensando así. Hay que quitarles el dinero y así no pueden hacer esas cosas malas. Pero las personas no quieren desfinanciar a la policía, las comunidades afroamericanas especialmente, quieren financiar a la policía con responsabilidad. Tienes que tener policía con financiamiento.

EE.UU. también está siendo testigo de un creciente respaldo a supremacistas blancos ¿Cuál es su visión?

La doctrina de la supremacía blanca como ideología ha sido tan dañina y forma parte de cada institución política Y cultural en Estados Unidos. No habrá transformación fundamental en el tema racial en Estados Unidos a menos que el país entienda que esta ideología de la supremacía blanca se encuentra incrustada profundamente en cada cosa.

¿Por qué el racimo está tan inmerso en la sociedad de su país?

¿Qué clase de país que se proclama a sí mismo como un ejemplo de los derechos humanos y los derechos civiles en el mundo, tiene a una fuerza de policía que arresta a un hombre y pone su rodilla sobre su cabeza por ocho minutos y cuarenta y seis segundos, cuando ya lo tenían arrestado? Es por eso que el movimiento Black Lives Matter ha gatillado una mayor participación de personas no blancas en la historia del país. Podemos decir como país que hay un paquete común de moralidad y valores.

