Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha pedido este martes “responsabilidad y mesura” a sus conciudadanos apelando al contexto actual de “alta sensibilidad” tras el ataque efectuado el pasado sábado por Estados Unidos contra Caracas y alrededores de la capital venezolana que derivó en la “captura”, según describe Washington, del presidente venezolano Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

“En contextos de alta sensibilidad nacional e internacional, como el actual, Colombia requiere (de) responsabilidad, mesura y un comportamiento ejemplar por parte de todos”, ha afirmado en un comunicado en el que, sin mencionar los recientes acontecimientos en Venezuela, ha hecho un llamado “a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática”.

El responsable de la cartera militar ha recordado que “la defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país”.

“Defender la soberanía no significa tolerar la ilegalidad ni promover la desinstitucionalización. Por el contrario, implica fortalecer el Estado Social de Derecho y cumplir los deberes ciudadanos consagrados en la Constitución Política de Colombia, en particular los previstos en su artículo 95, que establecen la obligación de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas como condición esencial para preservar la independencia y la integridad nacional”, ha agregado, tras señalar que las acciones “contrarias a la ley” en este contexto “deberán ser investigadas por las autoridades competentes”.

El titular de Defensa ha defendido un llamamiento realizado “desde la responsabilidad institucional y en beneficio del interés general, como expresión del compromiso del Estado colombiano con la convivencia pacífica, la democracia y la legalidad” y ha reafirmado su “compromiso irrestricto” con la seguridad del país, el respeto al orden constitucional y la “salvaguarda de la paz”. “La seguridad y defensa la hacemos todos”, ha concluido.

Las declaraciones de Sánchez llegan días después de la incursión militar estadounidense en Venezuela, país con el que comparte una frontera terrestre de más de 2.200 kilómetros. Según los últimos datos de las autoridades de Colombia en materia migratoria, el país alberga a más de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos.