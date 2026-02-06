Comicios en Aragón abren ciclo de elecciones regionales en España que pone a prueba a Pedro Sánchez

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su salida de una conferencia de prensa, en la sede del PSOE en Ferraz, el 12 de junio de 2025, en Madrid. Foto: Gabriel Luengas/Europa Press

Las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo ponen a esa comunidad autónoma en el centro del debate político español, no solo por su importancia regional, sino porque su comportamiento electoral puede anticipar las tendencias en el país. De hecho, Aragón es conocido como el Ohio de España.

Esta conclusión se plasmó por 11 politólogos y sociólogos en 2015 a través del libro “Aragón es nuestro Ohio”; así denominado porque el estado de Ohio se ha considerado de manera tradicional un termómetro de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Pero hay quienes cuestionan a estas alturas el carácter de predictor de Aragón. Como el politólogo Pablo Simón, quien sostiene que ya no se le puede dar este calificativo. “Pasaba en la época del bipartidismo, ya no pasa. Aunque hay una cosa que sigue siendo verdad, Zaragoza sigue siendo la ciudad con un perfil socio demográfico más parecido al conjunto de España y las empresas hacen los pilotos para lanzar productos mirando lo que hace la gente en Zaragoza”, indicó Simón en el programa especial de Hora 25 por el inicio de la campaña electoral en Aragón.

“Es verdad que hay poca pulsión electoral. Si miras los sondeos, cuando se hacen elecciones separadas del ciclo general lo normal es que la participación caiga. Cuando hacemos las elecciones de régimen común, tienes las municipales y autonómicas, el debate se nacionaliza. Eso empuja la participación”, indicó el politólogo desde Zaragoza.

Con una superficie ligeramente superior a la de Suiza, Aragón limita con Cataluña al este y con Francia al norte, abarcando extensas zonas rurales. Pero también se ha forjado una reputación como centro tecnológico, y Zaragoza es la quinta ciudad más grande de España.

Las encuestas sugieren que Aragón se encamina a un resultado similar al de Extremadura, con el Partido Popular (PP) claramente por delante y posiblemente logrando ligeros avances. Los socialistas, por su parte, esperan evitar su peor resultado histórico en la región.

María Guardiola, actual presidenta de Extremadura y presidenta del PP en esa comunidad, anticipó los comicios, que originalmente hubieran debido celebrarse en junio de 2027, cuando afirmó que no contaba con los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos para 2026.

Su apuesta era intentar una mayoría que le permitiera gobernar sin tener que pactar con Vox, el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, tal como tuvo que hacer en 2023, cuando se convirtió en la primera mujer en presidir Extremadura.

Las elecciones celebradas en la región occidental de Extremadura en diciembre dieron impulso electoral al PP: el partido consiguió avances modestos, pasando de 28 a 29 escaños, pero no alcanzó las 33 bancas que se hubieran traducido en la mayoría absoluta para gobernar en solitario.

En cambio, los socialistas perdieron 10 de sus 28 escaños. Los votantes progresistas probablemente los castigaron por la corrupción, las denuncias de acoso y el juicio que deberán afrontar en Extremadura el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y el hermano del presidente Pedro Sánchez, David Sánchez, por presunta prevaricación y tráfico de influencias.

Con el 16,8% de los votos, Vox fue el partido que mejor capitalizó el resultado de las elecciones en Extremadura. Pasó de 5 a 11 diputados en un resultado histórico.

Encuestas en Aragón

¿Y qué dicen las encuestas en Aragón? El sondeo de A+M para el diario Heraldo de Aragón sitúa el triunfo de la derecha con un 60% de intención de voto. Tendencia donde el Partido Popular liderado por Jorge Azcón ganaría con un rango de entre 29 y 30 escaños de la asamblea de 67. Vox, además, crecería con dos o tres escaños respecto a las anteriores elecciones y tendría mucho que decir en la investidura de Azcón.

Datos que se ven reflejados de nuevo en la encuesta preelectoral del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Esta asume una probabilidad de voto del 35,3 % para el Partido Popular, con un rango de 25 a 29 escaños de acuerdo con la intención de la ciudadanía. Además, adjudican entre 17 y 23 escaños para el PSOE y entre 10 y 13 para Vox.

Más encuestas preelectorales a nivel nacional para las elecciones aragonesas tiene un cariz similar. Por ejemplo, 40dB y Sigma Dos, sitúan la mayor intención de voto para los populares con un 37,6% y 32,4%, respectivamente. Hay otras que le dan porcentajes más altos, como EM-Analytics y NC Report, con un 39,8% y 37,8%, respectivamente. Las probabilidades medias de las encuestas proponen a PSOE como la segunda fuerza más votada con una intención de entre el 23% y el 26% y a Vox, tercera, con un promedio del 16,5%.

De cara a la contienda del domingo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este jueves que Pedro Sánchez y Pilar Alegría “no merecen ni un voto” en las elecciones de Aragón y apeló de nuevo a los votantes de Vox al asegurar que “el enfado no gobierna, gobiernan las mayorías”.

El objetivo del PP, aseguró, es que “Aragón gane y que tenga un gobierno para cuatro años”. Al mismo tiempo, destacó en que “el enfado no gobierna, gobiernan las mayorías”, por tanto, todos aquellos ciudadanos que están “enfadados” y quieren “sacar al gobierno de Sánchez” tienen “una oportunidad el domingo”.

En su acto de cierre, previsto a las 19.30 de este viernes, Azcón llamaría a los aragoneses a “enseñar la puerta de salida a Sánchez” en un final de campaña con guiños a los jóvenes más radicalizados, según el diario El Mundo. El presidente aragonés ya afirma que el PSOE “sabe que va a perder las elecciones” y “por eso no paran de retroalimentar a Vox, porque son su único paño de lágrimas”. Azcón advierte de que “el voto que más alegra a Sánchez es a Vox, porque cree que si eso pasa les irá bien, ya que podrá seguir haciendo política del miedo”.

Azcón trata de potenciar el perfil a su derecha para arañar votos a Vox y evitar una excesiva dependencia para formar gobierno. En entrevista con el diario Heraldo de Aragón, el candidato a la reelección aseguró que “lo que hacía Podemos hace años lo hace Vox: es el mismo populismo”.

“Convertir estas elecciones en un tema nacional”

Los conservadores españoles esperan que un trío de elecciones regionales inminentes haga caer al gobierno del socialista Pedro Sánchez, “el único líder nacional de peso pesado del centroizquierda que queda en la UE”, según destaca la edición europea del medio Politico.

Este domingo, la primera en la lista es la región nororiental de Aragón, conocida como el “Ohio español” gracias a su trayectoria como barómetro del sentimiento nacional. El Partido Popular, de centroderecha, parece encaminarse hacia la victoria, pero es probable que la extrema derecha, en auge, logre los mayores avances.

A Aragón le seguirán dos elecciones más en las regiones controladas por el PP: Castilla y León en marzo y Andalucía en junio. Para los conservadores, el objetivo es aprovechar los escándalos de corrupción en el Partido Socialista, que han debilitado gravemente a Sánchez, para confirmar el dominio regional del PP y aumentar la presión sobre el gobierno de Madrid.

Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​afirmó que la clave de estas elecciones autonómicas era generar impulso a nivel nacional. “La intención del PP es convertir estas elecciones en un tema nacional”, declaró a Politico. “Si el PP gana y los socialistas sufren una derrota aplastante, eso se usará para decir que Sánchez debe dimitir porque su partido está en caída libre”.

Los socialistas han dado a las elecciones una dimensión nacional al presentar como candidata a la exministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría. La advertencia de los socialistas es que Vox -que impulsó las elecciones autonómicas en un enfrentamiento con el PP por la aceptación de menores migrantes no acompañados- aún podría llegar a un acuerdo para formar una mayoría con el PP tras obtener concesiones.

Pedro Sánchez ha hecho campaña junto a Alegría, instando a los votantes a movilizarse contra la perspectiva de una mayoría consolidada PP-Vox, a la que presenta como parte de una corriente internacional de la derecha radical.

“La pregunta que debemos hacernos aquí en Aragón es: ¿Lo que no quieren para el resto del mundo, lo quieren para Europa, para España y para Aragón?”, declaró el líder socialista en un mitin de campaña en Teruel. Condenó la “misoginia y el odio” de Vox, advirtiendo que podría formar parte de una coalición con el PP si logra la mayoría.

Bartomeus afirmó que el PP estaba teniendo dificultades para defenderse de la amenaza electoral que supone Vox, que divide a la derecha. “Cuanto más aumente el apoyo de Vox, peor será el rendimiento del PP”, afirmó. “El PP no sube sustancialmente porque parte de su base electoral se va a Vox”.

Los analistas políticos, en general, no creen que el resultado de Aragón por sí solo pueda obligar a Sánchez a adelantar las elecciones generales, previstas para 2027, señala Politico. Pero el efecto acumulativo de las derrotas allí, en Castilla y León y, sobre todo, en el antiguo bastión socialista de Andalucía, podría hacer que a Sánchez le resulte muy difícil mantenerse en el poder.