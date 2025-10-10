SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

La principal opositora del régimen venezolano recibió el galardón por sus esfuerzos para "lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según declaró el Comité Noruego de Nobel.

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
La líder opositora venezolana María Corina Machado se dirige a sus partidarios en una protesta antes de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato, en Caracas, el 9 de enero de 2025. Foto: Archivo Leonardo Fernandez Viloria

La líder opositora venezolana y activista prodemocracia María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Machado, de 58 años, fue aclamada por el Comité Noruego del Nobel como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos” y elogiada por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela”.

Según declaró en un comunicado el Comité Noruego del Nobel este viernes, el galardón fue otorgado a Machado por su “incansable trabajo en promoción de los derechos democráticos”. El comité describió a la activista como una “mujer que mantiene encendida la llama de la democracia, en medio de una oscuridad creciente” y la elogió por sus esfuerzos para “lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Al anunciar el ganador del premio en el Instituto Nobel noruego en Oslo el viernes, el comité advirtió que “la democracia está en retirada” en todo el mundo.

Entre los que quedaron fuera se encontraba el Presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su primer mandato ha expresado su deseo de obtener el prestigioso premio, con múltiples declaraciones públicas sobre las siete guerras que afirma haber terminado. Las nominaciones para el premio cerraron en enero.

“Trump tenía escasas opciones efectivas de ganar el Nobel, considerando que si bien es muy destacable su rol en el proceso de paz en Gaza, ese proceso es aún muy incipiente y por otra parte ha promovido una política muy agresiva de guerra comercial que está diametralmente en contra de uno de los principios del premio como es promover la cooperación internacional”, declaró a La Tercera Eric Latorre, director Magíster de Administración Pública y analista internacional de la Universidad Autónoma.

Presión sobre el régimen

Durante años Machado ha hecho campaña contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cuyo gobierno de 12 años es considerado ilegítimo por muchas naciones.

Machado se vio obligada a vivir escondida durante gran parte del año pasado y no ha sido vista en público desde enero. Un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra el excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, quien se mudó a España y obtuvo asilo.

El premio colocará presión sobre Maduro, indica la agencia Reuters, pues el reconocimiento internacional que conlleva recibir el Premio Nobel de la Paz ayudará a proteger a Machado mientras continúa haciendo campaña para no esconderse dentro de Venezuela.

También pone de relieve la represión que el gobierno de Maduro ha desatado contra la oposición y aquellos vinculados a ella.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus partidarios en una protesta antes de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato, en Caracas, el 9 de enero de 2025. Foto: Archivo Maxwell Briceno

Machado fue reconocida por “su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, dijo el presidente del Nobel, Jørgen Watne Frydnes. Ella ha sido una “figura clave y unificadora en una oposición política que antaño estaba profundamente dividida... en un brutal estado autoritario que ahora sufre una crisis humanitaria y económica”, añadió.

Para Latorre, Machado ganó el premio “en un contexto donde Venezuela se ha convertido en un ejemplo vergonzoso de una dictadura institucional que ha vulnerado todos los estándares de la democracia y ha vulnerado sistemáticamente todos los derechos humanos de sus habitantes”.

Además, “no se debe obviar que Machado es una líder opositora que lleva más de un año en la clandestinidad, lo que vulnera cualquier estándar democrático”.

El analista agrega que “el premio tiene efectos simbólicos, en tanto se pone de relieve una vez más, que el régimen de Maduro es una brutal dictadura, que persigue a sus ciudadanos, viola todos sus derechos humanos y en particular obliga a los líderes opositores como Machado a exiliarse o esconderse, para evitar la cárcel y la tortura”.

Un volante que muestra al líder opositor venezolano Edmundo González está pegado a un poste, mientras el gobierno venezolano ofrece una recompensa por información que conduzca a su arresto, en Caracas, el 7 de enero de 2025. Foto: Archivo Leonardo Fernandez Viloria

“Este tipo de hitos pueden gatillar y/o articular nuevamente la presión internacional, especialmente por la fuerza moral de este premio”, añade.

“Estoy en shock”

Tras recibir el Nobel de la Paz 2025, Machado dijo estar “en shock”. “¡Estoy en shock!”, se escuchaba decirle a González Urrutia en una llamada telefónica. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación. “Estamos en shock de alegría”, le contesta el excandidato, que partió al exilio también poco después de los comicios.

“Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco”, afirmó la líder opositora en una conversación telefónica difundida por la Fundación Nobel.

El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón, a las 11.00 hora local, a la opositora venezolana, que repitió varias veces “Oh, ¡Dios mío!”, y dijo con la voz entrecortada: “No tengo palabras”. “Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela”, afirmó.

En una publicación en X, González celebró que el premio es “un merecido reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”. “¡El primer Nobel de Venezuela! ¡Venezuela será libre!”.

Lee también:

Más sobre:La Tercera PMMaría Corina MachadoNicolás MaduroPremio Nobel de la PazComité NoruegoPremio NobelVenezuela

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Nuevo formato de Enade mantiene en alerta a candidatos: se preparan para interpelarse en el foro empresarial

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Amenaza Suprema: crónica de cómo Roberto Ossandón alarmó a todo el Poder Judicial por una alerta sin sustento

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”
Chile

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Nuevo formato de Enade mantiene en alerta a candidatos: se preparan para interpelarse en el foro empresarial

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping
Negocios

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Sol peruano se debilita y las acciones caen tras destitución de Dina Boluarte

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana
El Deportivo

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

Redes sociales, polémicas y duras críticas: las razones de Arturo Vidal para dudar de su continuidad en Colo Colo

No hay tregua para Aníbal Mosa en Colo Colo: accionistas vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos
Cultura y entretención

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro
Mundo

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida