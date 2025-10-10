“La democracia y la libertad hoy tienen rostro de mujer”: Matthei felicita a María Corina Machado por el Nobel de la Paz 2025

Evelyn Matthei felicitó a la opositora venezolana, María Corina Machado, tras obtener el premio Nobel de la Paz 2025.

A través de redes sociales es que la candidata de Chile Vamos destacó el rol que de la opositora venezolana señalando que “la democracia y la libertad hoy tienen rostro de mujer“.

De acuerdo a lo que agregó, el galardón es "un reconocimiento a su incansable defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela“.

"Su coraje inspira y nos recuerda que los principios firmes, la paz y la unidad son el camino hacia un país mejor y una Venezuela libre de la dictadura de Maduro“, apuntó Matthei.

María Corina Machado obtuvo el Nobel de la Paz por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”,