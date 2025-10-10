SUSCRÍBETE
Mundo

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz

"Espero que entiendan que esto es un movimiento. Este es un logro de toda una sociedad", señaló en diálogo con el Comité Noruego, minutos antes de que se oficializara el galardón a su nombre.

José NavarretePor 
José Navarrete
Leonardo Fernandez Viloria

“Dios mío”, repitió insistentemente María Corina Machado al ser informada mediante una llamada telefónica de Kristian Berg Harpviken que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz de este año.

En los minutos previos al anuncio oficial, el director del Comité Nobel Noruego sostuvo un breve diálogo en inglés con la opositora venezolana cuyo paradero se mantiene bajo reserva tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024.

Para esa elección, ella lideró el comando de Edmundo González Urrutia, que terminó saliendo del país, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el oficialismo- adjudicó el triunfo al gobernante Nicolás Maduro.

Citando directamente del anuncio, Kristian Berg Harpviken, desde Oslo, explicó a la galardonada que recibiría el premio “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Notoriamente emocionada, la líder de la oposición a Maduro reconocía su sorpresa.

“No tengo palabras. Muchas gracias. Pero espero que entiendan que esto es un movimiento. Este es un logro de toda una sociedad. Solo soy, ya saben, una persona. Dios mío. Ciertamente no merezco esto”, manifestó.

Agradeciendo la distinción, Machado sostuvo que se trataba de un reconocimiento al pueblo venezolano.

“Creo que me llevará mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar”, aseguró en el llamado que fue compartido en altavoz y difundido en un video por el Comité Nobel Noruego.

Edmundo González, posteriormente, compartió también un registro de un diálogo telefónico con Machado.

En español y en otro tono, la ingeniera confesaba que no podía creer lo que había ocurrido.

“Estoy en shock”, confesó.

