SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

La organización valoró los pronunciamientos del Ejecutivo, pero indicó que "ya no bastan los gestos". Exigió medidas concretas como las adoptadas por otros países y denunció que el genocidio en Gaza se desarrolla ante la impunidad internacional.

Por 
Roberto Martínez
Ataque de Israel en Gaza Rizek Abdeljawad

La Comunidad Palestina de Chile emitió este martes una dura declaración tras conocerse la reciente conclusión de la Comisión de Investigación de la ONU, que estableció que Israel comete genocidio contra la población palestina en Gaza.

La organización reiteró su crítica a la falta de acciones efectivas de la comunidad internacional y emplazó directamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric a pasar de los gestos a medidas concretas.

“La Comunidad Palestina de Chile ve confirmado lo que ha sostenido hace meses con la reciente conclusión de la Comisión de Investigación de la ONU, que ha establecido que Israel comete genocidio contra la población palestina en Gaza”, señaló el pronunciamiento.

En el mismo tenor, subrayaron que el informe detalla cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención de 1948: “Asesinatos masivos de civiles, incluidos miles de niños; daño físico y mental grave a la población; sometimiento a condiciones de vida que conducen a la destrucción física -como la negación deliberada de alimentos, agua y medicinas-; y medidas destinadas a impedir nacimientos”.

Gaza (Foto: Unicef)

Para la organización, lo revelado por los investigadores constituye “un patrón sostenido que evidencia una intención genocida”, confirmada incluso en declaraciones de altos funcionarios israelíes.

En ese contexto, la Comunidad Palestina insistió en que el hallazgo “obliga a la comunidad internacional a pasar de las palabras a los hechos”.

Si bien valoraron que Chile ha llevado acciones en tribunales internacionales y emitido declaraciones en defensa del pueblo palestino, enfatizaron que “a la luz de la magnitud del crimen confirmado por la ONU, resulta evidente que ya no bastan los gestos ni las declaraciones: hoy se requieren medidas concretas que ejerzan presión efectiva sobre Israel”.

La misiva pública también enumeró las decisiones que ya han adoptado distintos países, desde España, que decretó un embargo total de armas y prohibió el tránsito de buques con combustible militar, hasta Canadá, que paralizó licencias de exportación militar y prohibió transacciones con empresas ligadas a colonias ilegales. “Todo esto, entre muchos otros ejemplos”, remarcó la organización.

Emplazamiento al gobierno de Boric

En ese marco, emplazaron directamente al Ejecutivo chileno a traducir su posición en hechos.

“El propio Presidente Gabriel Boric anunció la suma urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos provenientes de colonias en territorios ocupados, pero hasta ahora esa medida no se ha materializado”, recordaron.

La Comunidad Palestina de Chile insistió en que existen diversos caminos posibles -como un embargo militar, la prohibición de bienes de colonias ilegales, sanciones políticas o restricciones de cooperación- y recalcó que “ha llegado el momento de adoptar acciones concretas y firmes, en sintonía con lo que ya hacen otras democracias”.

Finalmente, la declaración cerró con un llamado a la responsabilidad de los Estados ante el informe de Naciones Unidas.

“El pueblo palestino ha vivido bajo ocupación, colonización, exilio y apartheid por más de 76 años. Hoy, la ONU confirma lo que millones hemos denunciado: en Gaza se comete el crimen más atroz de todos, el genocidio. La responsabilidad de los Estados es clara: transformar las palabras en hechos, para que nunca más el genocidio pueda desarrollarse a la vista del mundo sin consecuencias”, concluyó.

JAVIER SALVO/ATON CHILE
Más sobre:Genocidio en GazaComunidad Palestina de ChileIsraelONUPresidente BoricMedio OrienteMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tricel ratifica inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años

Corte Suprema rechaza recursos y respalda polémico proyecto Dominga

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Detienen a dos policías peruanos por ingreso de ketamina a través de Chacalluta

Trump posterga por tres meses prohibición de TikTok en Estados Unidos

Imputados por robo en Labocar quedan en tránsito luego de que Fiscalía apelara al rechazo de la prisión preventiva

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Tricel ratifica inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años
Chile

Tricel ratifica inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años

Detienen a dos policías peruanos por ingreso de ketamina a través de Chacalluta

Imputados por robo en Labocar quedan en tránsito luego de que Fiscalía apelara al rechazo de la prisión preventiva

Corte Suprema rechaza recursos y respalda polémico proyecto Dominga
Negocios

Corte Suprema rechaza recursos y respalda polémico proyecto Dominga

Trump posterga por tres meses prohibición de TikTok en Estados Unidos

Nestlé adelanta salida de su presidente y Pablo Isla asume en octubre

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas
Tendencias

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions
El Deportivo

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions

Con un encuentro incluido: la divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric

“El rugby tiene cosas que enseñarle al fútbol”: la nueva locura de Luis Enrique en el PSG que abre el debate

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025
Cultura y entretención

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio
Mundo

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Fiscalía de Utah dice que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse