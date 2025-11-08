Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

Este sábado 8 de noviembre, en Bolivia, se realizó la investidura de Rodrigo Paz Pereira, quien asumió como el nuevo presidente del país.

Bajo la promesa de “abrir el país al mundo”, Pereira marcó el fin de casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

La ceremonia contó con la participación del Presidente Gabriel Boric, hecho que marca un hito tras 19 años de que un Mandatario chileno vuelve a asistir a un cambio de mando en el país vecino, cuyo último antecedente fue la participación del Presidente Ricardo Lagos en la primera investidura de Evo Morales en 2006.

Expresidente de Bolivia, Evo Morales.October 4, 2024. REUTERS/Patricia Pinto Patricia Pinto

En ese sentido, la oficina presidencia destacó que, en los últimos años, la cooperación entre Chile y Bolivia se ha fortalecido, destacando iniciativas como la Hoja de Ruta Consular de 2022 y la firma de una serie de acuerdos en materia de seguridad, suscritos entre 2023 y 2024.

Por otro lado, quienes también asistieron al evento fueron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi.

Pero además de los mandatarios, también se contó con la participación del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin; el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, y delegaciones de Paraguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, China y la Unión Europea.

El nuevo presidente, elegido en la inédita segunda vuelta del pasado 19 de octubre con el 54,96% de los votos, asumió en medio de una aguda crisis económica y con la promesa de aplicar un “capitalismo para todos”.

En ese sentido, su toma de juramento, junto al vicepresidente electo, Edman Lara, marcará el inicio formal de una etapa que redefine el mapa político y diplomático de Bolivia.