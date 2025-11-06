OFERTA ELECCIONES $990
Evo Morales pide que se cierre el proceso judicial en su contra tras la anulación de la condena a Áñez

El exmandatario boliviano pidió al Tribunal Supremo de Justicia ordenar el cierre de los procesos que le abrieron por razones de “persecución y proscripción", tal como se benefició a los autores del golpe de 2019, entre los que se cuenta la expresidenta interina.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Evo Morales. REUTERS/Patricia Pinto Patricia Pinto

El expresidente de Bolivia Evo Morales solicitó la anulación del proceso judicial abierto en su contra por trata de personas, después de que el Tribunal Supremo revocara la condena de diez años de cárcel impuesta a la opositora Jeanine Áñez por asumir en noviembre de 2019 el cargo de presidenta del país y ordenara su liberación inmediata.

“Por principios de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -tal como benefició a los autores del golpe de 2019- debe ordenar, de inmediato, el cierre de los procesos que me abrieron por razones de persecución y proscripción”, declarado Morales este miércoles, en su cuenta de la red social X.

El exmandatario boliviano señaló en el mismo mensaje que pide “garantías” para asistir en calidad de exjefe de Estado a la toma de posesión del nuevo presidente, Rodrigo Paz, y le ha deseado “éxito para el bien de los bolivianos”. La investidura tendrá lugar este sábado, 8 de noviembre, en la Asamblea Legislativa Plurinacional de La Paz.

Morales hizo estas declaraciones horas después de que el TSJ ordenara por unanimidad la liberación de Áñez, tras de anular la pena de diez años de prisión que se le impuso en 2022 en el marco del denominado “Golpe II”, por delitos contrarios a sus deberes y la Constitución tras autoproclamarse presidenta.

El organismo determinó que la exmandataria deberá ser sometida a un juicio político en el Congreso y no por la vía penal común.

La Fiscalía boliviana presentó a mediados de octubre una acusación formal contra Morales por el delito de trata de personas agravado como parte de su presunta relación con una menor de edad en 2015, una relación que se produjo mientras ostentaba el cargo y de la que habría nacido una niña.

El político, que no ha acudido a ninguna de las citaciones en el marco del caso, también está acusado en Argentina por presunto abuso de menores tras dos denuncias interpuestas por la derecha vinculada a su actual presidente, Javier Milei.

