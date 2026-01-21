SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

    El Tribunal de Distrito de Nara ha accedió a la petición de la Fiscalía, que había pedido esta sentencia para Tetsuya Yamagami, de 45 años.

    Por 
    Europa Press
    Tetsuya Yamagami, de 45 años. Crédito: Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN./File Photo KYODO

    Un tribunal de Japón ha condenado este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de perpetrar los disparos que acabaron con la vida del ex primer ministro del país asiático Shinzo Abe en julio de 2022.

    El Tribunal de Distrito de Nara ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que había pedido esta sentencia para Tetsuya Yamagami, de 45 años y procedente de la misma localidad, por lo que ha calificado de “crimen sin precedentes en la historia de posguerra del país”, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

    El fallo supone un golpe para Yamagami, cuya defensa ha pedido en el juicio que la condena no supere los 20 años de prisión alegando que este había sido víctima de daños causados por la Iglesia de la Unificación, después de que su madre se uniera e hiciese grandes donaciones a esta secta, arruinando a la familia.

    Yamagami ha sostenido durante todo el proceso penal que esto lo motivó a cometer el crimen contra Abe, al considerarlo “afín” a este grupo religioso instalado en Japón desde la década de 1968 y desde entonces considerado cercano a la formación del ex primer ministro, el Partido Liberal Democrático (PLD).

    La sentencia ha llegado tras un juicio que comenzó a finales de octubre de 2025 y en el que Yamagami se declaró culpable de los cargos en su contra, que incluyen asesinato y violaciones de las leyes sobre control de armas, tras disparar mortalmente al ex primer ministro con un arma de fabricación artesanal el 8 de julio de 2022 durante un acto de campaña en Nara, donde Abe había dado un discurso.

    Como resultado de un caso que conmocionó al país asiático, la Justicia japonesa ordenó el pasado marzo la disolución de la Iglesia de la Unificación y el Parlamento promulgó a finales de 2022 una ley para regular las maniobras para la recaudación de fondos por parte de entidades privadas.

