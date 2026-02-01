SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Costa Rica acude a las urnas en medio de marcada fragmentación en la carrera presidencial

    El país elige presidente este domingo con una favorita de línea dura contra la violencia del narco, Laura Fernández, candidata oficialista heredera del actual mandatario, Rodrigo Chaves. En la jornada también se eligen a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa.

    Por 
    Ignacio Vera
    20 candidatos en las elecciones presidencial de Costa Rica 2026.

    Los costarricenses eligen a su próximo presidente este domingo 1 de febrero, en unas elecciones en las que se presentan 20 opciones al Ejecutivo. A la vez, se celebran los comicios para elegir a los 57 representantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

    Alrededor de 3,7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir presidente y diputados por cuatro años en este país reconocido por su estabilidad y bienestar social, pero donde en los últimos años el narcotráfico y la inseguridad se expande con una alta cuota de violencia.

    Laura Fernández, candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se posiciona como la favorita para suceder al actual mandatario tico, Rodrigo Chaves. Según los últimos sondeos realizados por el Centro de Investigación y Estudios Públicos de la Universidad de Costa Rica, Fernández tendría con 43,8% de la intención de voto entre la ciudadanía. Esto la posibilitaría para ganar la elección en primera vuelta, según el requisito del tribunal electoral del país centroamericano de alcanzar el 40%.

    La candidata oficialista, heredera de la popularidad de Chaves y politóloga conservadora de 39 años, propone finalizar la construcción de una cárcel inspirada en el CECOT -la megaprisión para pandilleros del presidente salvadoreño, Nayib Bukele- aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.

    Y, según la misma encuesta, ninguno de los otros 19 candidatos superaría el 10% de la intención de voto entre la ciudadanía.

    El segundo entre los favoritos es Álvaro Ramos, con 9%. El economista y académico de 42 años, se postula por el Partido Liberación Nacional (PLN). Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California y experiencia en el sector público como expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social y exviceministro de Hacienda. Ramos centra su propuesta en fortalecer la clase media y reorientar la educación pública como respuesta al narcotráfico.

    En tercer lugar, aparece Claudia Dobles, con 8,6% de la predicción. De 45 años, arquitecta y ex primera dama entre 2018 y 2022, lidera la Coalición Agenda Ciudadana formada por el PAC y Agenda Democrática Nacional. Dobles apuesta por reinstalar a Costa Rica como referente en materia de democracia, paz y desarrollo sostenible en la región.

    Los candidatos presidenciales de Costa Rica

    • Laura Fernández Delgado de Pueblo Soberano (PPSO)
    • Álvaro Ramos Chaves de Liberación Nacional (PLN)
    • Claudia Dobles Camargo de Agenda Ciudadana (CAC)
    • Ariel Robles Barrantes de Frente Amplio (FA)
    • Juan Carlos Hidalgo Bogantes de Unidad Social Cristiana (PUSC)
    • José Aguilar Berrocal de Avanza
    • Fabricio Alvarado Muñoz de Nueva República (PNR)
    • Eliécer Feinzaig Mintz de Liberal Progresista (PLP)
    • Natalia Díaz Quintana de Unidos Podemos (UP)
    • Fernando Zamora Castellanos de Nueva Generación (PNG)
    • Ana Virginia Calzada Miranda de Centro Democrático y Social (PCDS)
    • Luz Mary Alpízar Loaiza de Progreso Social Democrático (PPSD)
    • David Hernández Brenes de De la Clase Trabajadora (PT)
    • Claudio Alpízar Otoya de Esperanza Nacional (PEN)
    • Luis Amador Jiménez de Integración Nacional (PIN)
    • Boris Molina Acevedo de Unión Costarricense Democrática (PUCD)
    • Walter Rubén Hernández Juárez de Justicia Social Costarricense
    • Marco Rodríguez Padilla de Esperanza y Libertad (PEL)
    • Douglas Caamaño Quirós de Alianza Costa Rica Primero (CR1)
    • Ronny Castillo González de Aquí Costa Rica Manda (ACRM)

    Lee también:

    Más sobre:Costa RicaElecciones presidencial Costa Rica 2026Elecciones presidencialesLaura FernándezRodrigo ChávesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelensky señala que el próximo 4 y 5 de febrero sostendrá encuentro trilateral con Rusia y EE.UU. en Abu Dabi

    Temporal de verano en la RM: Vodanovic califica inundaciones en Maipú como catástrofe

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Tres carabineros resultaron lesionados luego que sujeto chocara patrulla policial en Pudahuel

    Encarcelan a tres imputados vinculados a banda “Los Wayans” por tráfico de drogas y asociación ilícita

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 1 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 1 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Temporal de verano en la RM: Vodanovic califica inundaciones en Maipú como catástrofe
    Chile

    Temporal de verano en la RM: Vodanovic califica inundaciones en Maipú como catástrofe

    Tres carabineros resultaron lesionados luego que sujeto chocara patrulla policial en Pudahuel

    Encarcelan a tres imputados vinculados a banda “Los Wayans” por tráfico de drogas y asociación ilícita

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile
    Negocios

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Vuelve a anotar en un clásico: Gonzalo Tapia brilla en la victoria de Sao Paulo ante Santos
    El Deportivo

    Vuelve a anotar en un clásico: Gonzalo Tapia brilla en la victoria de Sao Paulo ante Santos

    El más joven en ganar los cuatro Grand Slam: Alcaraz vence a Djokovic y hace historia en el Abierto de Australia

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    Costa Rica acude a las urnas en medio de marcada fragmentación en la carrera presidencial
    Mundo

    Costa Rica acude a las urnas en medio de marcada fragmentación en la carrera presidencial

    Zelensky señala que el próximo 4 y 5 de febrero sostendrá encuentro trilateral con Rusia y EE.UU. en Abu Dabi

    La batalla de Minneapolis: Por qué la ciudad se convirtió en el epicentro de la violencia migratoria de Trump

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas