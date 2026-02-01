Costa Rica acude a las urnas en medio de marcada fragmentación en la carrera presidencial

Los costarricenses eligen a su próximo presidente este domingo 1 de febrero, en unas elecciones en las que se presentan 20 opciones al Ejecutivo. A la vez, se celebran los comicios para elegir a los 57 representantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Alrededor de 3,7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir presidente y diputados por cuatro años en este país reconocido por su estabilidad y bienestar social, pero donde en los últimos años el narcotráfico y la inseguridad se expande con una alta cuota de violencia.

Laura Fernández, candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se posiciona como la favorita para suceder al actual mandatario tico, Rodrigo Chaves. Según los últimos sondeos realizados por el Centro de Investigación y Estudios Públicos de la Universidad de Costa Rica, Fernández tendría con 43,8% de la intención de voto entre la ciudadanía. Esto la posibilitaría para ganar la elección en primera vuelta, según el requisito del tribunal electoral del país centroamericano de alcanzar el 40%.

La candidata oficialista, heredera de la popularidad de Chaves y politóloga conservadora de 39 años, propone finalizar la construcción de una cárcel inspirada en el CECOT -la megaprisión para pandilleros del presidente salvadoreño, Nayib Bukele- aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.

Y, según la misma encuesta, ninguno de los otros 19 candidatos superaría el 10% de la intención de voto entre la ciudadanía.

El segundo entre los favoritos es Álvaro Ramos, con 9%. El economista y académico de 42 años, se postula por el Partido Liberación Nacional (PLN). Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California y experiencia en el sector público como expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social y exviceministro de Hacienda. Ramos centra su propuesta en fortalecer la clase media y reorientar la educación pública como respuesta al narcotráfico.

En tercer lugar, aparece Claudia Dobles, con 8,6% de la predicción. De 45 años, arquitecta y ex primera dama entre 2018 y 2022, lidera la Coalición Agenda Ciudadana formada por el PAC y Agenda Democrática Nacional. Dobles apuesta por reinstalar a Costa Rica como referente en materia de democracia, paz y desarrollo sostenible en la región.

Los candidatos presidenciales de Costa Rica