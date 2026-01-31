SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    El anuncio del gobierno sobre el cierre del polémico edificio en Caracas vuelve a poner el foco en una estructura que pasó de proyecto modernizador en los años 50 a centro de detención denunciado por torturas, aislamiento y presos políticos.

    Por 
    Felipe Rivera
    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas Ariana Cubillos

    El reciente anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el cierre de El Helicoide vuelve a poner en el centro de la atención a uno de los recintos más controvertidos del país. Ubicada en Caracas y concebida en la década de 1950 como un moderno centro comercial, terminó convertida en un lugar de reclusión señalado por denuncias de torturas y detenciones políticas, según informes de organizaciones de derechos humanos.

    La noticia se produce tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Rodríguez como presidenta interina, lo que ha intensificado presiones externas, incluida la de Donald Trump reclamando el cierre de instalaciones asociadas a violaciones de derechos humanos en Caracas. El gobierno ha defendido que la decisión responde tanto a esos reclamos como a su propio plan de reformas.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró esta semana que exigen a Caracas informes diarios y que están controlando incluso los presupuestos.

    Rodríguez también informó que el edificio será transformado en un centro social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.

    De utopía arquitectónica a símbolo de represión

    El Helicoide fue concebido en la década de 1950 como un centro comercial futurista, diseñado con forma helicoidal y rampas en espiral para que los visitantes pudieran recorrerlo en automóvil, con tiendas, hotel, helipuerto y espacios de ocio. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso y nunca cumplió su propósito original, transformándose con el tiempo en sede de organismos de seguridad del Estado.

    Ubicado en el centro de la capital venezolana, la estructura pasó a albergar oficinas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como áreas de detención.

    Bajo esta función, se ha ganado la reputación de ser uno de los centros de represión más notorios del país, señalado en informes de derechos humanos por condiciones de aislamiento, tortura y malos tratos a presos —particularmente a disidentes políticos— y por ser símbolo de violaciones sistemáticas en el sistema de justicia penal venezolano.

    El activista de derechos humanos Lorent Saleh, quien estuvo detenido allí durante cuatro años tras participar en las protestas de 2014, describió el lugar como un espacio marcado por la depravación, la extorsión y el hacinamiento.

    En una entrevista con El Mundo tras su liberación, relató: “Era ruido, mugre, hacinamiento, depravación. Presos políticos y opositores se mezclaban con presuntos corruptos y con 200 presos comunes (…) El Helicoide es la pura expresión del Estado mafioso. Ahí reina la extorsión, sobre todo económica. A niveles que nadie es capaz de imaginar”

    Organizaciones como Foro Penal y mecanismos investigativos de la ONU han documentado la existencia de presuntas “salas de tortura” y detenciones arbitrarias en el lugar, describiendo situaciones de incomunicación y abusos severos.

    El anuncio sobre El Helicoide coincide con la intención del gobierno de promover una ley de amnistía general y con recientes liberaciones. El 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó la excarcelación de un número no precisado de personas. Hasta ahora, Foro Penal ha confirmado la liberación de 302 detenidos, aunque sostiene que en el país aún hay 711 presos políticos.

    Lee también:

    Más sobre:El HelicoideDelcy RodríguezNicolás MaduroCaracasDonald TrumpMarco RubioPresos políticos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bienes Nacionales inicia proceso de regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios

    Boric critica idea de Undurraga de eliminar el Pase Cultural y llama a investigar casos de uso irregular

    Gobierno reporta avance de un 45% en construcción y entrega de viviendas por megaincendio en Valparaíso

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    Cuatro barristas de la U quedan con prohibición de ingreso a estadios tras incidentes en el Nacional

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Bienes Nacionales inicia proceso de regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios
    Chile

    Bienes Nacionales inicia proceso de regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios

    Boric critica idea de Undurraga de eliminar el Pase Cultural y llama a investigar casos de uso irregular

    Gobierno reporta avance de un 45% en construcción y entrega de viviendas por megaincendio en Valparaíso

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria
    Negocios

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas
    Tendencias

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    “Se hará pública su identidad”: la U confirma la detención de siete barristas tras los incidentes en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    “Se hará pública su identidad”: la U confirma la detención de siete barristas tras los incidentes en el Estadio Nacional

    Jean Meneses revela la formula para vencer a Colo Colo: “Vimos videos; la forma de hacerles daño era con contraataques”

    Fernando Ortiz y el paso en falso de Colo Colo en su estreno: “Hay calentura; son pequeños errores que nos cuestan caro”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Sirāt: Todo el Tiempo Vivo en Éxtasis

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas
    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?