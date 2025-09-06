Crisis en el gobierno británico tras la dimisión de Angela Rayner por un escándalo fiscal

El gobierno británico atraviesa una nueva crisis política tras la dimisión de la viceprimera ministra, Angela Rayner, quien dejó su cargo tras reconocer que cometió un error fiscal al no pagar correctamente los impuestos en la compra de una propiedad.

El escándalo ha sacudido al Partido Laborista y debilitado aún más al gobierno de Keir Starmer, que ya enfrentaba varios desafíos internos y externos.

Rayner, una figura clave del ala izquierda del Partido Laborista, admitió que en la adquisición de un departamento en Hove, una ciudad costera del sur de Inglaterra, pagó un impuesto inferior al que correspondía.

Angela Rayner. @AngelaRayner en X.

En ese sentido, apuntó a que se había fiado de un mal consejo fiscal, l o que le permitió ahorrarse unos 53.700 dólares en impuesto s. La situación se volvió aún más compleja porque Rayner, tras la venta de su parte de la vivienda familiar para beneficiar a su hijo discapacitado, debía pagar una tasa más alta por ser considerada una segunda residencia. La ex viceprimera ministra aseguró que, una vez que se dio cuenta de su error, notificó a las autoridades fiscales y se comprometió a abonar los impuestos pendientes.

Sin embargo, la polémica generó repercusiones en la opinión pública, ya que Rayner era una figura popular en los sectores más humildes del Reino Unido y se le conocía por su lucha contra la evasión fiscal de los políticos rivales.

Polémica golpea a Starmer y lo obliga a reorganizar el gobierno

Este escándalo se suma a una serie de dificultades para Starmer desde que asumió el cargo en 2024. Su gobierno ha enfrentado múltiples crisis, incluida una gestión cuestionada de la economía, y la renuncia de Rayner es vista como otro golpe a la estabilidad de su administración.

En respuesta a la salida de su número dos, Starmer anunció una reorganización de su gabinete, en la que varios ministros cambiaron de cargo. L a vacante de Rayner fue ocupada por David Lammy, quien asumió como viceprimera ministra, mientras que Shabana Mahmood fue nombrada ministra del Interior.

A pesar de la reorganización, el gobierno de Starmer se encuentra bajo presión. Según las encuestas, el apoyo al Partido Laborista ha caído considerablemente, y la salida de Rayner podría profundizar la división interna en el partido, que aún se enfrenta a un desafío electoral en 2027.