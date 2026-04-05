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    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    Con un tono burlesco y e intimidatorio, el mandatario presionó a Teherán mediante una publicación en Truth Social para reabrir el estrecho de Ormuz.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    Un mensaje del presidente norteamericano Donald Trump levantó varias reacciones, que rechazan tanto la amenaza de ataques a infraestructura en Irán como el tono burlesco en el que incurrió al cerrar la publicación haciendo referencia a Alá.

    Y es que, durante este domingo, mediante una publicación en su red Truth Social, el mandatario emplazó a Teherán a levantar el bloqueo al estrecho de Ormuz, la principal vía marítima para el flujo del transporte del petróleo.

    “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. No habrá nada igual. ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! Ya verán. Alabado sea Alá“, declaró.

    "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. No habrá nada igual. ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! Ya verán. Alabado sea Alá".

    Durante el curso del día, las declaraciones de Trump no han dejado indiferentes a políticos norteamericanos. “Estos son los desvaríos de un individuo peligroso y desbalanceado mentalmente. El Congreso debe actuar ahora”, señaló el senador y excandidato presidencial Bernie Sanders, quien recalcó además que el mensaje de Trump fue publicado durante domingo de Pascua de Resurrección.

    En ese mismo punto coincide Marjorie Taylor Greene, la otrora importante figura del movimiento MAGA, que renunció al Congreso en torno a desacuerdos con el mandatario republicano.

    A través de su cuenta en X indicó que “en esta mañana de Pascua, esto es lo que el presidente Trump publicó. Todos en su administración que proclaman ser cristianos necesitan caer de rodillas y pedirle perdón a Dios, y dejar de idolatrar al presidente e intervenir en la locura de Trump”.

    La exparlamentaria reforzó esta idea, tildando de cómplices a quienes trabajan con él. “Nuestro presidente no es cristiano y sus palabras y acciones no deberían ser apoyadas por cristianos”, subrayó.

    La oposición al mensaje de Trump se replicó también en el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), que rechazó las burlas al islam, además de las amenazas a la infraestructura.

    Señalaron que esto indica “una mentalidad que muestra indiferencia a la vida humana y desprecio por las creencias religiosas”.

    Desde CAIR recalcan que las declaraciones de la autoridad estadounidense pertenecen a un patrón de retórica anti musulmana. “El uso casual de ´Alabado sea Alá´ en el contexto de amenazas violentas refleja una perturbadora voluntad de instrumentalizar lenguaje religioso mientras denigra simultáneamente al islam y sus seguidores", protestan.

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